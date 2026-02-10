Epstein kurbanlarından biri sadece dokuz yaşındaydı

Adalet Bakanlığı geçen ay üç milyondan fazla sansürlenmiş dosyayı yayınladı ve Kongre üyeleri bu belgeleri incelemeye başladı.

Massie, sansürsüz belgeler arasında yabancı bir hükümette yüksek mevkide bulunan bir kişinin de yer aldığını iddia etti.

Cumhuriyetçi Temsilci Thomas Massie ve Demokrat Temsilci Ro Khanna, dosyalarda altı kişinin suçlandığını iddia etti.

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein 'ın kurbanlarından birinin sadece dokuz yaşında bir çocuk olduğu ortaya çıktı.

Kongre üyeleri ayrıca, tanınmış kişilerin yüzlerinin ve görüntülerinin görünürde hiçbir sebep yokken neden bulanıklaştırıldığını da sorguladılar.

Çocuk istismarcısı finansörle ilgili sansürsüz dosyalar milletvekilleri tarafından incelendi.

KURBANLARDAN BİRİ DOKUZ YAŞINDAYDI

Temsilci Jamie Raskin'in belirttiğine göre, kurbanlar arasında daha önce bildirilmemiş birkaç kişi de bulunuyor; bunlardan biri dokuz yaşında bir çocuk.

Raskin "Bu dosyaları incelediğinizde, 15 yaşında, 14 yaşında, 10 yaşında kız çocuklarıyla ilgili yazılar okuyorsunuz. Bugün dokuz yaşında bir kız çocuğundan bahsedildiğini gördüm. Yani, bu tamamen akıl almaz ve skandal bir durum." şeklinde konuştu.