Epstein kurbanlarından biri sadece dokuz yaşındaydı
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein davasında sansürsüz belgeleri inceleyen ABD’li milletvekilleri, dehşete düşüren detayları paylaştı. Dosyalarda adı geçen kurbanlar arasında 9 yaşında bir çocuğun olduğu, nüfuzlu bir yabancı devlet yetkilisinin ise hala gizlendiği iddia ediliyor.
- Jeffrey Epstein'ın kurbanları arasında dokuz yaşında bir çocuğun bulunduğu sansürsüz dosyalarda ortaya çıktı.
- Cumhuriyetçi Temsilci Thomas Massie ve Demokrat Temsilci Ro Khanna, dosyalarda altı kişinin suçlandığını iddia etti.
- Temsilci Jamie Raskin, kurbanlar arasında 9, 10, 14 ve 15 yaşlarında kız çocuklarının bulunduğunu belirtti.
- Massie, sansürsüz belgeler arasında yabancı bir hükümette yüksek mevkide bulunan bir kişinin de yer aldığını iddia etti.
- Adalet Bakanlığı geçen ay üç milyondan fazla sansürlenmiş dosyayı yayınladı ve Kongre üyeleri bu belgeleri incelemeye başladı.
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein'ın kurbanlarından birinin sadece dokuz yaşında bir çocuk olduğu ortaya çıktı.
DOSYALARDAKİ GİZLİ ALTI KİŞİ
Çocuk istismarcısı finansörle ilgili sansürsüz dosyalar milletvekilleri tarafından incelendi. Cumhuriyetçi Temsilci Thomas Massie ve Demokrat Temsilci Ro Khanna, dosyalarda altı kişinin suçlandığını iddia etti.
Kongre üyeleri ayrıca, tanınmış kişilerin yüzlerinin ve görüntülerinin görünürde hiçbir sebep yokken neden bulanıklaştırıldığını da sorguladılar.
Massie, sansürsüz belgeler arasında "yabancı bir hükümette oldukça yüksek bir mevkide bulunan" bir kişinin de yer aldığını iddia etti.
KURBANLARDAN BİRİ DOKUZ YAŞINDAYDI
Temsilci Jamie Raskin'in belirttiğine göre, kurbanlar arasında daha önce bildirilmemiş birkaç kişi de bulunuyor; bunlardan biri dokuz yaşında bir çocuk.
Raskin "Bu dosyaları incelediğinizde, 15 yaşında, 14 yaşında, 10 yaşında kız çocuklarıyla ilgili yazılar okuyorsunuz. Bugün dokuz yaşında bir kız çocuğundan bahsedildiğini gördüm. Yani, bu tamamen akıl almaz ve skandal bir durum." şeklinde konuştu.
EMEKLİ CEO'YA SANSÜR
Massie tarafından X'te yayımlanan bir belgede "18 sansürlenmiş kelime bulunuyor; bunlardan dördü 1970'ten önce doğmuş erkekler ile ilgili" dedi. Başka bir paylaşımda ise sansürlenmiş bir dosya daha gösterilmiş ve Massie"Bu tanınmış emekli bir CEO. Adalet Bakanlığı bunu sansürden çıkarmalı."İfadelerini kullanmıştı.
Pazartesi günü, Kongre üyeleri, hüküm giymiş cinsel tacizciyle ilgili sansürsüz belgeleri incelemeye başladı. Bu gelişme, Adalet Bakanlığı'nın geçen ay üç milyondan fazla sansürlenmiş dosyayı yayınlamasının ardından geldi.