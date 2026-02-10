Atv canlı yayın izle 10 Şubat 2026: Müge Anlı’da son bölüm yaşanan olaylar ve gelişmeler

10 Şubat 2026 Salı günü yayınlanan bölümde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Programda ele alınan son gelişmeler ve dikkat çeken anlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte günün öne çıkan başlıkları…

MÜGE ANLI'DA SON BÖLÜM NELER OLDU?

38 yaşındaki Özbekistan uyruklu Dilnoza Bahromov, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı 50 yaşındaki Mehmet Bey tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını ve toplamda 265 bin TL dolandırıldığını öne sürerek Müge Anlı'ya başvurdu. Tanışmalarının internet üzerinden başladığını anlatan Bahromov, ilişkinin ciddi bir boyuta taşınacağına inanarak maddi destek sağladığını söyledi. İkili, yaşananları aydınlatmak için canlı yayında karşı karşıya geldi.

Mehmet Bey ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, Dilnoza Bahromov'un kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Evlenme niyeti olmadığını dile getiren Mehmet Bey, "Zaten maddi durumum ortada, adım haksız yere karalanıyor" ifadelerini kullandı. Yayına bağlanan izleyicilerden biri, Mehmet Bey hakkında dikkat çeken iddialar ortaya atarak, spor salonunda bir kız öğrencisiyle yakın ilişki yaşadığı söylentileri nedeniyle çocuğunu o salona göndermediğini anlattı.

Dilnoza Bahromov yüzünden maddi zarara uğradığını savunan Mehmet Bey, ortak iş yaptıklarını belirterek, Bahromov'un altınlarının olduğunu ve "200 bin TL için suçlanmayı kabul etmediğini" söyleyerek parayı geri ödemeye yanaşmadı.

Programda ayrıca 30 yaşındaki, dört çocuk annesi Mekiye Akyel'in kayboluşu da ele alındı. 17 Ekim 2024'ten bu yana kendisinden haber alınamayan Akyel'in kız kardeşi Halime Pilğir, kardeşinin evliliği boyunca ağır şiddete maruz kaldığını iddia etti. Pilğir, Mekiye'nin eşi, kayınbiraderleri ve kayınpederi tarafından sürekli baskı ve şiddet gördüğünü belirterek, yaşananları örneklerle anlattı.

Kardeşinin kaybolduğu gün eski eşinin yanına gittiğini söyleyen Halime Pilğir, Mekiye Akyel'in öldürülmüş olabileceğini ileri sürdü. Hakkındaki suçlamalar üzerine eski eş de canlı yayına bağlanarak iddialara cevap verdi.