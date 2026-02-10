İBB Bayrampaşa'da "enkazdan" çıkamadı: Hem AK Parti hem vatandaş tepki gösterdi

FİLM SETİ YA DA SAVAŞ ALANI DEĞİL Film seti ya da bir savaş alanında olmadıklarını, İstanbul'un göbeğinde İsmetpaşa Mahallesi'ndeki ihmal edilmiş kentsel dönüşüm alanında bulunduklarını ifade eden Özdemir, 2011'de İBB'ye ait Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin olduğu yerin, Adalet Bakanlığına ait Sağmalcılar'daki cezaevinin bulunduğu alanla takas edildiğini hatırlattı.

AK Parti olarak hiçbir zaman hiçbir partinin kentsel dönüşüm ya da millete hizmet adına yaptığı çalışmaya hayır demediklerini kaydeden Özdemir, "Demediğimiz gibi yine bizim dönemimizde yürüttüğümüz, bitirdiğimiz projeyi milletimize sunmak adına öncülük ederek Büyükşehir Belediyesi meclisimizden geçirdik. Milletimize teslim edilmek üzere Büyükşehir Belediyesine sunduk." diye konuştu.

"RİSKLİ BÖLGEDEKİ VATANDAŞLARIMIZI ALARAK BURALARA YERLEŞTİRİN" İBB'yi 2019'da devralan CHP'nin, bu alandaki kentsel dönüşüme karşı çıkan Tayfun Kahraman'ı İBB'nin kentsel dönüşüm daire başkanı yaptığını belirten Özdemir, Kahraman'ın karşı çıktığı, engellemeye çalıştığı bu plana bizzat uyarak İBB Meclisine sunduğunu dile getirdi.

Özdemir, alanın 2011'deki durumunun fotoğrafını göstererek mali değeri yüksek olan 100 dönümlük alanı o dönemki AK Partili İBB'nin vatandaşlara ayırdığını, İstanbul Şehir Plancıları Odasının engelleme çalışmalarına rağmen kentsel dönüşüm faaliyetlerinin sürdürüldüğünü anlattı.

KENTSEL DÖMÜŞÜME TAKOZ OLMAYA ÇALIŞTILAR İstanbul Şehir Plancıları Odasının o dönemki başkanının Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman olduğunu anımsatan Özdemir, "Hani şu 3. havalimanına, 3. köprüye karşı çıkan ve ülkemizin gelişim süreçlerine takoz olmaya alışmış anlayış maalesef buradaki vatandaşlarımızın kentsel dönüşüm sürecine de takoz olmaya çalışmışlardı. Yıllar yılı süren yürütmeyi durdurma kararları aldırtarak yargı sürecini engelleme çalışmalarına ve devamlı şikayette bulunan şehir plancıları odasına rağmen Büyükşehir Belediyemiz kentsel dönüşüm çalışmalarından vazgeçmemiş ve 2016'da başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çok büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldığını, 11 ilde milyonlarca vatandaşın evlerinin yıkıldığını, on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Özdemir, şöyle devam etti:

"2023'ten bugüne kadar hamdolsun milletimize vermiş olduğumuz sözü tuttuk ve 455 bin konutu deprem bölgesinde vatandaşlarımıza teslim ettik. CHP'nin genel başkanı 3 yılda anca bitirebildiler, gibi maalesef talihsiz bir açıklama yaptı. Altyapısı olmayan yerlere, Adıyaman'da dağ başına İndere'ye hem altyapı götürdük hem konutları yaptık ama siz 6 yıllık süre içerisinde şehrin göbeğinde, altyapının her şeyin geldiği bir yerde hazır olan konutlara, becerin de buradaki vatandaşlarımızı taşıyın. İlçemizdeki başka riskli bölgedeki vatandaşlarımızı alarak buralara yerleştirin.

CHP 6 yıldır buradaki vatandaşları hazır olan konutlara yerleştirecek bir iradeyi ve beceriyi gösterememiştir. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm bütçesini, AK Parti dönemindeki bütçeyi tam yüzde 60 aşağıya çekmiştir ve buradaki kaynağı da maalesef konut yapmak ve vatandaşların kentsel dönüşüm sürecini yürütmek için değil reklama ayırarak, reklam bütçesini buradan aldığı bütçeyle daha da yukarılara çekmiştir. Bizler AK Partili teşkilat mensupları, belediyelerimiz olarak kentsel dönüşüm seferberliğimize hız kesmeden devam ettireceğiz."

"BECERİKSİZ İBB YÖNETİMİ TARAFINDAN YIKIMI DAHİ BECERİLEMEYEN YAPILAR VAR"

Özdemir, mağdur olan vatandaşların hakkını ve hukukunu sonuna kadar korumaya devam edeceklerinin altını çizerek"Bakın burada 400'ün üzerinde bina söz konusuydu. 200'ün üzerindeki binayı anca yıkabildiler. 200'ün üzerinde bina olduğu yerde duruyor. Hemen sol tarafta arkamızda içerisi boşaltılmış, elektriği, suyu, doğal gazı kesilmiş yıkılmayı bekleyen ama beceriksiz İBB yönetimi tarafından yıkımı dahi becerilemeyen yapılar var."diye konuştu.

Alandaki metruk binalarda her türlü suçun işlenmeye devam edildiğini belirten Özdemir, "Burada yaşayan vatandaşlarımız aynı zamanda çok ciddi bir güvenlik tehdidiyle de karşı karşıya. Bunu dahi düşünemeyen, beceremeyen, maalesef yerine getiremeyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Biz bu kadar süre içerisinde Bayrampaşa'da yan tarafta gördüğümüz gibi 2 bin 500'e yakın bağımsız birimi yapmış olurduk ama bu yönetim maalesef bunları becerecek bir anlayışa sahip değil." değerlendirmesinde bulundu.

"KAFANIZI YASTIĞA KOYDUĞUNUZDA VİCDANINIZ RAHAT MI?"

İBB yöneticilerine seslenen Özdemir, "Kafanızı yastığa koyduğunuzda vicdanınız rahat mı? Allah korusun bu gece deprem olsa burada bulunan vatandaşlarımız çocuklarıyla, evlatlarıyla, büyükleriyle hayatını kaybetse en ufak bir vicdan azabı yaşar mısınız?"dedi.

Özdemir, İstanbullunun hayatından giden 6 yıllık bir dönemi yaşadıklarını belirterek "Her alanda İstanbul var olan konumundan geri gitmeye devam etmekte. Ulaşım, kentsel dönüşüm, çevresel anlamda ve İstanbul'a katkı sunan bütün alanlarda maalesef İstanbul'un günden güne karanlık bir tünele girdiğini ve devam ettiğini görüyoruz."ifadelerini kullandı.

AK Parti olarak İstanbul'daki hizmetsizliği toplumla paylaşmaya devam edecekleri aktaran Özdemir, "İstanbul'umuzdaki vatandaşlarımızın hayatından nelerin götürüldüğünü vatandaşlarımıza anlatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

VATANDAŞLARDAN İBB'YE TEPKİ

Özdemir'in açıklamasının ardından alanda bulunan İBB'ye bağlı zabıta ekipleriyle vatandaşlar arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Mahalle sakinleri CHP'li İBB ekiplerine "Bu zamana kadar neredeydiniz, şimdi mi aklınıza geldi, buraya gelmek?" diyerek tepki gösterdi.

Ekipler daha sonra, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının binalara astığı"Kentsel dönüşümü durdurdular, İstanbul'un parasını reklam ve algı belediyeciliğine harcadılar, senin hayatından gidiyor"yazılı afişleri kepçeyle söktü.

Mahalle sakinlerinden Şükran Aksoy, 6 senedir mahallenin pisliğinden evinin camını, balkonunu kullanamadığını, alanda akşamları bağımlıların ateş yakıp kaldığını belirterek bu bölgeden geçerken güvenlik endişesi duyduklarını aktardı.

Aksoy, defalarca bu durumu gerekli yerlere şikayet ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını kaydetti.