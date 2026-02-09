Mossad casusları Mehmet Budak Derya ile Veysel Kerimoğlu tutuklandı: Suikast yazışmaları ortaya çıktı

Hızlı Özet Göster Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu, İsrail istihbarat servisi Mossad adına "siyasal veya askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklandı.

Şüpheliler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.

Şüphelilerin, Orta Doğu ülkelerindeki Filistinliler ile ticari ve sosyal ilişkiler kurarak topladıkları bilgileri İsrail servisine aktardıkları tespit edildi.

Mehmet Budak Derya'nın Mossad ile ilişkisinin 2013'te başladığı ve Avrupa ülkelerinde çok sayıda istihbaratçıyla görüştüğü belirlendi.

Derya'nın, Mossad ile kriptolu bir haberleşme sistemiyle iletişim kurduğu ve servis adına çeşitli ülkelerden SIM kart ve modem temin ettiği ortaya çıktı.

İsrail istihbarat servisi Mossad'a çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Budak Derya ile Veysel Kerimoğlu tutuklandı. Bir süredir takip altında olan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucu yakalanan Derya ve Kerimoğlu'nun sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'nde sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik, şüphelilerin,"devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.



Hakimlik, şüphelilerin,"devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanmalarına karar verdi. MİT'ten MOSSAD'a darbe!

2013'TEN BERİ BİLGİ AKTARIYORLAR



İsrail istihbarat servisi Mossad'a çalıştıkları gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Budak Derya ile Veysel Kerimoğlu'nun, 2013'ten bu yana iletişimde oldukları ve dijital materyal incelemelerinde çok sayıda mesaj kaydı bulunduğu tespit edildi. Bir süredir takip altında olan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucu tutuklanan Derya ve Kerimoğlu hakkındaki savcılığın sevk yazısına ulaşıldı. Yazıda, kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, şüpheli Mehmet Budak Derya'nın kendisini Avusturya merkezli bir şirketin yetkilisi olarak tanıtan Arap uyruklu "Ali Ahmed Yassın"kod adlı kişinin ticaret yapma teklifiyle 20 Eylül 2012'de telefonla irtibat sağladığı belirtildi. Derya'nın aynı yıl 25 Eylül'de kendi ofisinde Yassın ile bir araya geldiği aktarılan yazıda, bu kişinin daveti kapsamında 9 Ocak 2013'te İtalya Roma'da "Luis", "Jesus-Jose"ve"Dr.Roberto-Ricardo" kod adlı 3 İsrail İstihbaratı mensubu ile ticari konularda görüşme yaptığı, burada tanıştırıldığı C.C. ile ilişki tesis ederek birlikte mermer ticareti yapmaya başladığı kaydedildi.

MOSSAD İLE İLK İRTİBATI 2013'TE Buradaki görüşmede İsrail istihbarat elemanı "Luis" kod adlı kişiden aldığı tavsiye doğrultusunda, Derya'nın Şubat 2013'te Lübnan'a seyahat ettiği, Yassın'ı referans göstererek Veysel Kerimoğlu ile irtibat kurmaya çalıştığı ancak Lübnan'da bir araya gelemediği, Kerimoğlu'nun 31 Mart 2013'te Lübnan'dan Türkiye'ye geldiği, ilk teması 1 Nisan 2013'te sağladığı, akabinde ise İsrail İstihbaratı elemanını bu görüşmeden haberdar ettiği belirtildi. Yazıda, Derya'nın Nisan 2013'te Viyana'da İsrail İstihbarat elemanıyla bir araya geldiği, bu kişiden Kerimoğlu'nu "T***** D*** T**** ve LTD.ŞTİ." isimli firmasında işe alması ve şirket aracını kullanımına tahsis etmesi hususunda talimat aldığı, bu şekilde istihdam etmeye başladığı Kerimoğlu için Luis'ten 8 Mayıs 2013'te İspanya'da 9 bin avro, 4 Haziran 2013'te ise Roma'da 9 bin avro olmak üzere toplamda iki kez elden ödeme aldığı vurgulandı. Derya'ya gizli haberleşme sistemi amacıyla bir mikro SD kart, dönüştürücü aparat, dizüstü bilgisayar ve S*** E**** marka cep telefonunun verildiği aktarılan yazıda, söz konusu gizli haberleşme sistemi üzerinden Derya'nın İsrail istihbaratı elemanlarına Kerimoğlu ile yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgiler verdiği belirtildi.