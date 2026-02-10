ABİ’nin Mahinur’u Esra Şengünalp’ın dünya tatlısı kızı ilgi odağı oldu!
ATV'nin sevilen dizisi A.B.İ.'de Mahinur karakterine hayat veren başarılı oyuncu Esra Şengünalp, bu kez yeteneğiyle değil, kızıyla gündeme geldi. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan paylaşımlar sonrası hayranları "Küçük prenses aynı annesi" yorumlarında birleşti.
Ekranların sevilen yüzü, A.B.İ. dizisinin Mahinur'u Esra Şengünalp, hem başarılı oyunculuğu hem de zarafetiyle izleyicinin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.
Ancak bu kez spot ışıkları sadece onun üzerinde değil; dünyalar tatlısı kızı, sosyal medyanın yeni ilgi odağı haline geldi!
Şengünalp'ın sosyal medyada kızıyla yaptığı samimi paylaşımlar, beğeni yağmuruna tutulurken takipçilerinden "Maşallah" yorumları gecikmedi.
Annelik Ona Çok Yakışıyor!
Setten arta kalan zamanlarını ailesine ve kızına adayan oyuncu, anneliğin kendisine çok yakıştığını her karede kanıtlıyor.
Takipçileri ise bu tablo karşısında sessiz kalamıyor:
"Küçük prenses çok tatlı, maşallah şeker gibi!"
"Annesinin kopyası."
"Anne-kız çok güzelsiniz, nazar değmesin!"
Esra Şengünalp Kimdir?
1989 yılında Bursa'da doğan Esra Şengünalp'ın hikayesi aslında büyük bir disiplin ve tutkuyla örülü.
Bursa Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra hayallerinin peşinden giden oyuncu, 2012 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitirerek ustalığını tescilledi.
Kariyer basamaklarını "Kurtlar Vadisi Pusu", "Hayat Bugün" ve "Uysallar" gibi dev yapımlarla tırmanan Şengünalp, bugünlerde ATV'de yayınlanan A.B.İ. dizisindeki performansıyla adından söz ettiriyor.
Esra Şengünalp'ın kızı Maya
Fotoğraflar: Sosyal medya