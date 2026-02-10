ABİ’nin Mahinur’u Esra Şengünalp’ın dünya tatlısı kızı ilgi odağı oldu!

Ekranların sevilen yüzü, A.B.İ. dizisinin Mahinur'u Esra Şengünalp, hem başarılı oyunculuğu hem de zarafetiyle izleyicinin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.

Ancak bu kez spot ışıkları sadece onun üzerinde değil; dünyalar tatlısı kızı, sosyal medyanın yeni ilgi odağı haline geldi!