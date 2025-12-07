SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Domenico Tedesco yenilen gol nedeniyle üzgün olduğunu söyledi

Tedesco,”2-0 yapabilirdik. Şansları değerlendiremedik. Yediğimiz gol benim için hayal kırıklığı. Ortaya engel olsak maçı kazanırdık” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Aralık 2025
Domenico Tedesco yenilen gol nedeniyle üzgün olduğunu söyledi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, "Bizim için iyi bir maç olmadı. İlk 15 dakika kontrol bizdeydi ve gol bulmalıydık. İki net pozisyonumuz vardı, atmalıydık o dakikalarda... Gol atamayınca, rakip inanç kazanıyor. Semedo'nun sakatlığı sonrası sahadaki yapımızı kaybettik. 2-0 yapabilirdik, değerlendiremedik. Yediğimiz gol benim için hayal kırıklığı. Bir kere daha rakibin ortasını engelleyemedik" diye konuştu. Tedesco, "Değişikliklerden sonra takımın enerjisi yükseldi ve 1-0'ı bulduk. Negatif değil, pozitif etki yarattı değişiklikler. Oyunculara karşı karar almadım, oyuna taze kan sokmak istedim. Eğer ortaya engel olabilseydik, bu maçı kazanırdık" dedi.


SEMEDO ŞOK ETTİ

Fenerbahçe'nin Portekizli sağ beki Nelson Semedo maçın 20. dakikasında adelesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Yerini Kerem Aktürkoğlu'na bırakan Semedo'nun durumu yapılacak tetkiklerden sonra netlik kazanacak. Semedo çıktıktan sonra Oğuz Aydın sağ beke geçti.


DAHA İYİSİNİ YAPMALIYDIK

Fenerbahçe'nin Slovak stoper Milan Skriniar maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli savunmacı, "Çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Bazı maçlar vardır, o maçlarda iyi oynayamazsınız ama yüksek şiddette mücadele etmeniz gerekir" ifadelerini kullandı.

5. KEZ BERABERE

Fenerbahçe'nin başında 12 lig maçına çıkan Domenico Tedesco söz konusu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı. İtalyan çalıştırıcı maç başına 2.17 puan ortalaması yakaladı.

KEREM YİNE KAYIPLARDA


Tedesco'nun form düşüklüğü nedeniyle kulübüye çektiği ancak Semedo'nun sakatlığı sonrası 20. dakikada oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu son maçlarda olduğu gibi yine etkisiz bir performans ortaya koydu. 29 kez topla buluşan 26 yaşındaki kanat oyuncusu 11 top kaybı ile oynadı. Yıldız futbolcu oyunda kaldığı süre boyunca şut da çekemedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İstanbul’u sağanak vurdu! Sokaklar ve caddeler göl oldu... İBB sınıfta kaldı | Peş peşe kazalar
Emekliye promosyon yarışı kızıştı: 39.500 TL’ye varan ödeme kapıda!
Başkan Erdoğan, Maduro ile görüştü: Diyalog kanalları açık tutulmalı
Hırsız zabıt katibi Erdal Timurtaş’ın her şeyi planlı! Paraları 5 günde kriptoya çevirdi... Soğuk cüzdanla firar etti
CHP’li Manavgat’ta baklava kutularıyla peşkeş çekildi! Turizmci Zafer Süral yolsuzluk ağını tek tek anlattı
Çetelerin hedefi 18 yaş altı çocuklar! Para ile kandırılan çocuklar hızla suça sürükleniyor
Akkuyu’da kritik eşik aşıldı: Almaya’nın vermediği parçalar Çin’den tedarik edilince santralin kalbine ilk enerji verildi!
Devlet Bahçeli’den İBB vurgununa tepki: Ahlaki kriz değil mi? | İmralı’nın mesajı muteber | Barış kuşunun ikinci kanadı takılacak
Zirvede harakiri! Başakşehir - Fenerbahçe: 1-1 | MAÇ SONUCU
YPG elebaşı İlham Ahmed’den çelişkili çıkış: Hem Terörsüz Türkiye dedi hem özerklik
Özgür Özel arınamadı... A Takımı belli oldu: ’Eko’sistemin kilit isimleri yine listede
CHP’li İBB’nin bakım masalı çöktü: İSBİKE hurdalığa gömüldü milyonlar çöp oldu
Trump damadını Gazze’ye gönderiyor! Witkoff ve Kushner iddiası
Sokakta provokasyon: ’Kendine Muhabir’ isimli Hasan Köksoy ve Halil Kürklü ve Arif Kocabıyık tutuklandı
Galatasaray’a ikinci İlkay Gündoğan! Transferin ilk adresi belli
Adliye soyguncusu Erdal Timurtaş neden İngiltere’ye kaçtı? Çaldığı altınların görüntüsü ortaya çıktı... Soygun tarihinin sırrı
Fatih Tekke’nin Göztepe planı hazır! Yıldız futbolcu geri dönüyor
Bu yıl çok acı haberler aldık: 2025’te vefat eden ünlüler
Fenerbahçe’den Sörloth hamlesi!
24 il için sarı kodlu uyarı! İstanbullu pazar gününe dikkat: Sel, su baskınları...