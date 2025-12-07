Domenico Tedesco yenilen gol nedeniyle üzgün olduğunu söyledi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, "Bizim için iyi bir maç olmadı. İlk 15 dakika kontrol bizdeydi ve gol bulmalıydık. İki net pozisyonumuz vardı, atmalıydık o dakikalarda... Gol atamayınca, rakip inanç kazanıyor. Semedo'nun sakatlığı sonrası sahadaki yapımızı kaybettik. 2-0 yapabilirdik, değerlendiremedik. Yediğimiz gol benim için hayal kırıklığı. Bir kere daha rakibin ortasını engelleyemedik" diye konuştu. Tedesco, "Değişikliklerden sonra takımın enerjisi yükseldi ve 1-0'ı bulduk. Negatif değil, pozitif etki yarattı değişiklikler. Oyunculara karşı karar almadım, oyuna taze kan sokmak istedim. Eğer ortaya engel olabilseydik, bu maçı kazanırdık" dedi.



SEMEDO ŞOK ETTİ

Fenerbahçe'nin Portekizli sağ beki Nelson Semedo maçın 20. dakikasında adelesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Yerini Kerem Aktürkoğlu'na bırakan Semedo'nun durumu yapılacak tetkiklerden sonra netlik kazanacak. Semedo çıktıktan sonra Oğuz Aydın sağ beke geçti.



DAHA İYİSİNİ YAPMALIYDIK

Fenerbahçe'nin Slovak stoper Milan Skriniar maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli savunmacı, "Çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Bazı maçlar vardır, o maçlarda iyi oynayamazsınız ama yüksek şiddette mücadele etmeniz gerekir" ifadelerini kullandı.

5. KEZ BERABERE

Fenerbahçe'nin başında 12 lig maçına çıkan Domenico Tedesco söz konusu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı. İtalyan çalıştırıcı maç başına 2.17 puan ortalaması yakaladı.

KEREM YİNE KAYIPLARDA



Tedesco'nun form düşüklüğü nedeniyle kulübüye çektiği ancak Semedo'nun sakatlığı sonrası 20. dakikada oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu son maçlarda olduğu gibi yine etkisiz bir performans ortaya koydu. 29 kez topla buluşan 26 yaşındaki kanat oyuncusu 11 top kaybı ile oynadı. Yıldız futbolcu oyunda kaldığı süre boyunca şut da çekemedi.