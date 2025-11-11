Milli Takımda Eren Elmalı yerine Mustafa Eskihellaç çağrıldı

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlar öncesi dün İstanbul'da kampa girdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dün saat 12.00'den itibaren toplanmaya başlayan A Milli Takım, kamptaki ilk çalışmasını aynı gün saat 18.30'da gerçekleştirdi. Millilerin zorlu maçlar öncesi hırslı olduğu görüldü. Bu arada bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilip kadrodan çıkarılan Galatasaraylı Eren Elmalı'nın yerine kadroya Trabzonsporlu Eskihellaç davet edildi.