CHP’liler itiraf etti SGK kaydı tescilledi: Şaibeli kurultaydaki nepotizm çarkını kıran dosya | Oyunu satanın oğluna makam
İstinaf mahkemesinin CHP’deki kurultay şaibelerini tescilleyen kararına gerekçe olan dosyadaki deliller, oy için oluşturulan nepotizm çarkını açığa çıkardı. CHP delegeleri Melda Tanişman Tutan, Aydın Karaaslan ve Tülay Yavuz’un birinci derece akrabalarının seçim döneminde CHP’li belediye ve iştiraklerinde işe başlatıldığını SGK kayıtlarıyla tescillendi. CHP’li Beykoz Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ile CHP üyesi Tolgahan Erdoğan’ın savcılık ifadeleri doğrultusunda yapılan incelemelerde, Özgür Çelik’e destek verilmesi şartıyla delege yakınlarının KİPTAŞ, İSPER ve Beşiktaş Belediyesi bünyesinde 2023 yılı Ekim ve Kasım aylarında işe yerleştirildiği belirlendi.
- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve İstanbul İl Kongresini mutlak butlan ile iptal etti.
- Kurultay sürecinde delegelere yönelik oy pazarlıkları ve nepotizm iddiaları ortaya çıktı.
- 3 farklı delegenin yakınları İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi'nde işe alındı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şahit ifadeleri SGK kayıtlarıyla doğrulandı.
- Kararda Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüşüne vize verilirken, Özgür Özel yönetimi görevden uzaklaştırıldı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve İstanbul İl Kongresini mutlak butlan ile iptal ederek Özgür Özel yönetimini görevden uzaklaştırdı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüşüne vize verdi. Yargı kararına dayanak oluşturan soruşturma dosyası, kongre sürecinde delegelerin oylarını satın almak amacıyla yürütülen nepotizm ağını deşifre etti.
TANIKLAR KONUŞTU SGK KAYITLARI DOĞRULADI
Mutlak butlan kararına gerekçe oluşturan şaibelerin merkezinde, kurultay sürecinde delegelere yönelik oy pazarlıkları yer aldı.
Dosyaya giren bariz ayrıntılar, 3 delegenin 4 çocuğunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi bünyesinde işe başlatıldığını gözler önüne serdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şahit ifadeleri resmi SGK kayıtlarıyla doğrulandı.
MELDA'NIN KARDEŞİ BEŞİKTAŞ'A
Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren CHP'li Beykoz Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, delege pazarlıklarını anlattı.
Veli Gümüş, "CHP'nin o dönemi Çekmeköy İlçe Başkanı olan Melda Tanişman Tutan'ın adını bilmediğim kardeşi il kongresinde il delegesi yapıldı. Özgür Çelik'e oy vermesi karşılığında Beşiktaş Belediyesi'nde işe başlatıldı." dedi.
CHP'li Gümüş'ün iddia üzerine yapılan detaylı araştırmada, CHP İstanbul İl Delegesi Melda Tanişman Tutan'ın kardeşi Mehmet Ali Tanişman'ın Beşiktaş Belediyesinde inşaat mühendisi olarak işe başladığı saptandı.
KARAASLAN'IN OĞLU BEŞİKTAŞ'A YAVUZ'UN KARDEŞİ KİPTAŞ'A
Kurultay sürecindeki usulsüzlüklere ilişkin diğer çarpıcı beyan CHP üyesi Tolgahan Erdoğan'dan geldi.
Kurultay şaibelerini savcılıkla paylaşan CHP'li Erdoğan, "Ümraniye ilçesinde il delegesi olan Aydın Karaaslan'ın oğlunun Beşiktaş Belediyesi'ne işe alındığı, bir diğer il delegesi olan Tülay Yavuz'un iki kardeşinin birisinin Beşiktaş Belediyesi'ne diğerinin de İBB'de işe alındığı, bu işe alımların Aydın Karaaslan'ın Özgür Çelik'i desteklemesi şartına bağlandığını biliyorum." ifadelerini kullandı.
Şahit beyanı kapsamında derinleştirilen incelemelerde, Ümraniye ilçesi CHP il delegesi Aydın Karaaslan'ın oğlu Anıl Karaaslan'ın 2023 yılı Ekim ayından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ'ta SGK kaydının bulunduğu tespit edildi.
Aynı araştırma, CHP İstanbul İl Delegesi Tülay Yavuz'un akrabalarına yönelik iddiaları doğruladı.
Tülay Yavuz'un kardeşi Seçil Yavuz'un 2023 yılı Ekim ayından itibaren İBB iştiraki İSPER'de SGK kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
CHP delegesi Seçil'in diğer kardeşi Serap Yavuz'un 2023 yılı Kasım ayından itibaren Beşiktaş Belediye Başkanlığına girdiği SGK kaydıyla tescillendi.