CHP’liler itiraf etti SGK kaydı tescilledi: Şaibeli kurultaydaki nepotizm çarkını kıran dosya | Oyunu satanın oğluna makam

CHP'li Gümüş'ün iddia üzerine yapılan detaylı araştırmada, CHP İstanbul İl Delegesi Melda Tanişman Tutan'ın kardeşi Mehmet Ali Tanişman'ın Beşiktaş Belediyesinde inşaat mühendisi olarak işe başladığı saptandı.

CHP delegesi Melda Tanişman Tutan ile yolsuzluk tutuklusu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat bir arada (Fotoğraf: Tutan'ın resmi sosyal medya hesabından alınmıştır)

KARAASLAN'IN OĞLU BEŞİKTAŞ'A YAVUZ'UN KARDEŞİ KİPTAŞ'A

Kurultay sürecindeki usulsüzlüklere ilişkin diğer çarpıcı beyan CHP üyesi Tolgahan Erdoğan'dan geldi.

Kurultay şaibelerini savcılıkla paylaşan CHP'li Erdoğan, "Ümraniye ilçesinde il delegesi olan Aydın Karaaslan'ın oğlunun Beşiktaş Belediyesi'ne işe alındığı, bir diğer il delegesi olan Tülay Yavuz'un iki kardeşinin birisinin Beşiktaş Belediyesi'ne diğerinin de İBB'de işe alındığı, bu işe alımların Aydın Karaaslan'ın Özgür Çelik'i desteklemesi şartına bağlandığını biliyorum." ifadelerini kullandı.