“Var Mısın Yok Musun” Esra Erol’un sunumuyla atv ekranlarında! 5 milyon liralık dev ödül için ilk kutu bu akşam açılıyor
Televizyon tarihine damga vuran “Var Mısın Yok Musun”, Esra Erol’un sunumuyla yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Program, Perşembe ve Cuma akşamları saat 20.00’de ATV ekranlarında yayınlanacak. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı, 5 milyon liralık büyük ödül için bankaya karşı mücadele edecek. Her turda artan risk ve stratejik kararlar yarışmanın heyecanını zirveye taşıyacak.
- Ünlü yarışma programı 'Var Mısın Yok Musun' Esra Erol sunumuyla atv'de yeniden yayına başlıyor.
- 22 yarışmacı 5 milyon liralık büyük ödül için bankaya karşı mücadele edecek.
- Program haftada iki gün yayınlanacak ve şans ile stratejinin iç içe geçtiği bir yapıya sahip olacak.
- İlk bölüm bu akşam, ikinci bölüm ise yarın akşam saat 20.00'de yayınlanacak.
- Yarışmacılar her turda açılan kutularla artan risklere karşı stratejik kararlar verecek.
Televizyon tarihine damga vuran yarışma programı "Var Mısın Yok Musun", uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara dönüyor.
İLK BÖLÜMÜ BU AKŞAM YAYINLANACAK
Bu kez sevilen sunucu Esra Erol ile izleyici karşısına çıkacak olan program, atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yapımın ilk bölümü bu akşam, ikinci bölümü ise yarın akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.
Haftada iki gün yayınlanacak program, şans ve stratejinin iç içe geçtiği yapısıyla dikkat çekiyor.
22 YARIŞMACI 5 MİLYON İÇİN YARIŞACAK
Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı, 5 milyon liralık büyük ödül için bankaya karşı yarışacak. Yarışmacılar, her turda açılan kutularla birlikte artan risklere karşı stratejik kararlar vermek zorunda kalacak.
YARIŞMANIN KADERİNİ ETKİLEYECEK KARAR ANLARI
Programda "banka", her turun sonunda yarışmacının kutusunu satın almak için teklif sunacak. Bu teklifler karşısında verilecek kararlar, yarışmanın kaderini belirleyecek en kritik anları oluşturacak.