“Var Mısın Yok Musun” Esra Erol’un sunumuyla atv ekranlarında! 5 milyon liralık dev ödül için ilk kutu bu akşam açılıyor

22 yarışmacı 5 milyon liralık büyük ödül için bankaya karşı mücadele edecek.

Televizyon tarihine damga vuran yarışma programı "Var Mısın Yok Musun", uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara dönüyor.

Bu kez sevilen sunucu Esra Erol ile izleyici karşısına çıkacak olan program, atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yapımın ilk bölümü bu akşam, ikinci bölümü ise yarın akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Haftada iki gün yayınlanacak program, şans ve stratejinin iç içe geçtiği yapısıyla dikkat çekiyor.