İsrail casusu Pollard Türkiye'yi hedef aldı: Fırtına geliyor
Arutz Sheva’ya konuşan İsrail-Amerikalı casus Jonathan Pollard, İsrail’in İran’dan sonra Orta Doğu’da yeni savaşlara hazırlanması gerektiğini savunarak Türkiye ve Mısır’ı hedef aldı. Pollard, “Bir sonraki savaş muhtemelen Türkiye ve Mısır’a karşı olacak. Fırtına geliyor.” ifadelerini kullandı.
- İsrail adına casusluk nedeniyle ABD'de 30 yıl hapis yatan Jonathan Pollard, İsrail'in Türkiye ve Mısır'a karşı yeni bir savaşa hazırlanması gerektiğini savundu.
- Pollard, Türkiye destekli Suriye geçiş hükümetinin ülkenin güneyindeki bölgeleri kontrol altına almasına izin verilmemesi gerektiğini öne sürdü.
- Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e yakınlığıyla bilinen Pollard, 2015'te serbest bırakıldıktan sonra İsrail'e yerleşti.
- Türkiye ve Mısır'ın İsrail ile diplomatik ilişkileri, Gazze'deki soykırım süreci sonrası ciddi gerilime girdi.
- Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett de mart ayında Türkiye'yi 'sonraki İran' olarak nitelendirmişti.
Türkiye'nin Orta Doğu'daki artan etkisi İsrail'de rahatsızlık oluşturmaya devam ediyor. İsrail adına casusluk yaptığı gerekçesiyle ABD'de 30 yıl hapis yatan Jonathan Pollard, İsrail basınına yaptığı açıklamada Türkiye ve Mısır'ı hedef alarak Tel Aviv yönetiminin yeni savaşlara hazırlanması gerektiğini savundu.
"TÜRKLERLE İRANLILAR KADAR KOLAY OLMAYACAK"
Middle East Eye'ın haberine göre Pollard, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinde, "Türklerle, İranlılarla olduğu kadar kolay bir süreç yaşayacağımızdan emin değilim." dedi.
İsrail'in yeni bir savaşa hazırlıklı olması gerektiğini savunan Pollard, "Bir sonraki savaşa hazırlıklı olmalıyız, bu savaş muhtemelen Türkiye ve Mısır'a karşı olacak. Fırtına geliyor." ifadelerini kullandı.
SURİYE ÜZERİNDEN TÜRKİYE HEDEF ALINDI
Pollard, İsrail'in Suriye'nin güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerle ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Türkiye destekli geçiş hükümetinin Suriye'nin güneyindeki bölgeleri yeniden kontrol altına almasına izin verilmemesi gerektiğini savunan Pollard, bunun İsrail açısından "sınırımızda Türkler" anlamına geleceğini öne sürdü.
30 YIL ABD'DE HAPİS YATTI
Jonathan Pollard, 1984'te ABD'ye ait gizli bilgileri İsrail'e sattığı gerekçesiyle 30 yıl hapis cezası aldı. 2015'te serbest bırakılan Pollard, daha sonra ABD'den ayrılarak İsrail'e yerleşti ve İsrail vatandaşlığı aldı.
İsrail'e taşınmasının ardından aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e yakınlığıyla bilinen Pollard, işgal altındaki Filistin topraklarında etnik temizlik çağrılarına verdiği destekle de gündeme geldi.
GAZZE SOYKIRIMINA KARŞI TÜRKİYE'DEN DİPLOMASİ ATAĞI
Türkiye, Gazze'deki soykırım sürecinin başından bu yana İsrail'e karşı uluslararası toplumu harekete geçirmek için yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Ankara'nın uluslararası platformlarda İsrail'e karşı somut adım çağrısı yapması, Tel Aviv yönetiminde rahatsızlığı artırdı.
"SONRAKİ İRAN TÜRKİYE OLABİLİR" HEZEYANI
Gazze'deki saldırıların ardından İsrailli siyasetçilerin Türkiye'yi hedef alan açıklamaları da arttı. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, mart ayında Türkiye'yi "sonraki İran" olarak nitelendirerek benzer bir söylemi gündeme taşımıştı.
"UMARIM SAVAŞ OLMAZ" DEYİP TEHDİT ETTİ
Pollard, podcast yayınında Türkiye ve Mısır'la savaş yaşanmasını "umut etmediğini" söylese de sözlerini tehdit ifadeleriyle sürdürdü.
Pollard, "Umut, Pandora'nın kutusundan çıkan son şeytandı." sözleriyle İsrail'in Türkiye ve Mısır'a karşı savaş ihtimaline hazırlanması gerektiğini savundu.
Pollard'ın sözleri, Ankara'nın Gazze diplomasisi ve Suriye'deki etkisinin Tel Aviv'de oluşturduğu Türkiye rahatsızlığını bir kez daha ortaya koydu.