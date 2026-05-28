İsrail casusu Pollard Türkiye'yi hedef aldı: Fırtına geliyor

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett de mart ayında Türkiye'yi 'sonraki İran' olarak nitelendirmişti.

Türkiye ve Mısır'ın İsrail ile diplomatik ilişkileri, Gazze'deki soykırım süreci sonrası ciddi gerilime girdi.

Türkiye'nin Orta Doğu'daki artan etkisi İsrail'de rahatsızlık oluşturmaya devam ediyor. İsrail adına casusluk yaptığı gerekçesiyle ABD'de 30 yıl hapis yatan Jonathan Pollard, İsrail basınına yaptığı açıklamada Türkiye ve Mısır'ı hedef alarak Tel Aviv yönetiminin yeni savaşlara hazırlanması gerektiğini savundu.

"TÜRKLERLE İRANLILAR KADAR KOLAY OLMAYACAK"

Middle East Eye'ın haberine göre Pollard, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinde, "Türklerle, İranlılarla olduğu kadar kolay bir süreç yaşayacağımızdan emin değilim." dedi.

İsrail'in yeni bir savaşa hazırlıklı olması gerektiğini savunan Pollard, "Bir sonraki savaşa hazırlıklı olmalıyız, bu savaş muhtemelen Türkiye ve Mısır'a karşı olacak. Fırtına geliyor." ifadelerini kullandı.