Beşiktaş'a bir Göztepeli daha! Transferde Galatasaray'a darbe vurulacak
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan’ı gündemine aldı. Genç oyuncuyla Galatasaray’ın da yakından ilgilendiği ancak siyah beyazlı ekibin kısa süre içinde İzmir ekibiyle görüşeceği öne sürüldü. Geride kalan sezonun devre arasında kadroya yine sarı kırmızılılardan dahil edilen Junior Olaitan hakkında yürütülen süreç de büyük koz olarak kullanılacak.
Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte transfer hareketliliği hız kazandı. Geride kalan sezonu beklentilerin uzağında tamamlayan Beşiktaş, yeni dönem için kadro planlamasını sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ'TAN YERLİ ROTASYON HAMLESİ
Siyah-beyazlıların, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek için Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan'ı takip ettiği öğrenildi. 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için İzmir ekibiyle temas kurulması bekleniyor.
GALATASARAY DA İLGİLENİYOR
Arda Okan Kurtulan'ın adı kısa süre önce Galatasaray ile de anılmıştı. İki ezeli rakibin genç futbolcuyu yakından takip etmesi transfer sürecini daha dikkat çekici hale getirdi.
BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
Göztepe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Okan'ın Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi. Siyah-beyazlıların, yeni teknik direktör kararı sonrası transfer sürecini netleştirmesi bekleniyor.
GÖZTEPE'DE DİKKAT ÇEKTİ
Arda Okan Kurtulan, geride kalan sezonda Göztepe formasıyla 32 resmi maçta görev yaptı. Genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
KARA KARTAL'DA TRANSFER MESAİSİ
Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği devam etse de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, özellikle yerli rotasyonda kaliteyi artıracak isimler üzerinde yoğunlaşıyor.