Beşiktaş'a bir Göztepeli daha! Transferde Galatasaray'a darbe vurulacak

Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Siyah-beyazlıların, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek için Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan'ı takip ettiği öğrenildi. 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için İzmir ekibiyle temas kurulması bekleniyor.

Arda Okan Kurtulan 7 milyon euro değerinde

GALATASARAY DA İLGİLENİYOR

Arda Okan Kurtulan'ın adı kısa süre önce Galatasaray ile de anılmıştı. İki ezeli rakibin genç futbolcuyu yakından takip etmesi transfer sürecini daha dikkat çekici hale getirdi.