Adalar Denizi’nde Yunan tacizi! Türk balıkçıya silah doğrulttular

Yunan botunun tehlikeli manevraları ve personelin agresif tavırları denizin ortasında gerginliğe yol açtı. Türk balıkçılar ise bulundukları bölgede haklarını savunarak Yunan tarafının hukuk dışı müdahale girişimine tepki gösterdi.

SİLAH DOĞRULTULDU, TÜRK BALIKÇI GERİ ADIM ATMADI

Gerginliğin büyüdüğü anlarda Yunan Sahil Güvenlik personelinden birinin Türk balıkçı teknesine silah doğrulttuğu görüldü. Silahlı taciz karşısında geri adım atmayan Türk balıkçı, Yunan personele sert sözlerle karşılık verdi.

Görüntülerde Türk balıkçının, kendisine silah doğrultan Yunan personele, "Sık hadi, sık o silahı. O silah ne? Hayırdır? Beni tahrik etme. Girin içeriye, siz girin içeriye" sözleriyle tepki gösterdiği duyuldu. Balıkçının, Yunan Sahil Güvenlik personeline "Girin içeriye" diyerek tacize son vermeleri yönünde çıkıştığı anlar kameraya yansıdı.

