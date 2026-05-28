Adalar Denizi’nde Yunan tacizi! Türk balıkçıya silah doğrulttular
Adalar Denizi’nde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları, Türkiye’nin deniz yetki alanında avlanan Türk balıkçı teknesine taciz girişiminde bulundu. Yunan personelin silah doğrulttuğu anlarda Türk balıkçı geri adım atmayarak, “Sık hadi, sık o silahı. O silah ne?” sözleriyle tepki gösterdi.
Hızlı Özet Göster
- Adalar Denizi'nde Türkiye'nin deniz yetki alanında bulunan Türk balıkçı teknesine Yunanistan Sahil Güvenlik botu müdahalede bulundu.
- Yunan Sahil Güvenlik personeli Türk balıkçı teknesine silah doğrultarak balıkçıları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.
- Türk balıkçı silahlı tacize karşı geri adım atmayarak Yunan personele sert tepki gösterdi.
- Yunan botunun tehlikeli manevraları ve personelin agresif tavırları denizde gerginliğe yol açtı.
- Türk balıkçılar bulundukları bölgede haklarını savunarak Yunan tarafının müdahale girişimine tepki gösterdi.
Adalar Denizi'nde rızkını arayan Türk balıkçılar, Yunanistan Sahil Güvenlik botunun taciziyle karşı karşıya kaldı. Yunan unsurlarının, Türkiye'nin deniz yetki alanındaki Türk teknesine yaklaşarak balıkçıları bölgeden uzaklaştırmaya çalışması tansiyonu yükseltti.
Yunan botunun tehlikeli manevraları ve personelin agresif tavırları denizin ortasında gerginliğe yol açtı. Türk balıkçılar ise bulundukları bölgede haklarını savunarak Yunan tarafının hukuk dışı müdahale girişimine tepki gösterdi.
SİLAH DOĞRULTULDU, TÜRK BALIKÇI GERİ ADIM ATMADI
Gerginliğin büyüdüğü anlarda Yunan Sahil Güvenlik personelinden birinin Türk balıkçı teknesine silah doğrulttuğu görüldü. Silahlı taciz karşısında geri adım atmayan Türk balıkçı, Yunan personele sert sözlerle karşılık verdi.
Görüntülerde Türk balıkçının, kendisine silah doğrultan Yunan personele, "Sık hadi, sık o silahı. O silah ne? Hayırdır? Beni tahrik etme. Girin içeriye, siz girin içeriye" sözleriyle tepki gösterdiği duyuldu. Balıkçının, Yunan Sahil Güvenlik personeline "Girin içeriye" diyerek tacize son vermeleri yönünde çıkıştığı anlar kameraya yansıdı.