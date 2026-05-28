Küresel iklim diplomasisinin kalbi İstanbul’da atıyor: Zirvede gıda güvenliği öne çıkacak

Uzmanlar ve bakanlar düzeyinde gerçekleştirilecek değerlendirmelerde; doğal kaynakların korunması ile ekonomik kalkınma arasında dengeli ve sürdürülebilir bir modelin geliştirilmesinin önemine dikkat çekilecek.

Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Oturumu 'nda, sıfır atık yaklaşımının gıda sistemleri ve doğal varlıkların korunması boyutu kapsamlı şekilde ele alınacak. Küresel iklim krizinin tarım, ormancılık ve doğal kaynak yönetimi üzerindeki etkilerinin değerlendirileceği oturumda; sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerinin yaygınlaştırılması amacıyla çok boyutlu politika önerileri masaya yatırılacak.

Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlatılan ve dünyaya model olan Sıfır Atık hareketi, gıda arz güvenliğimizi korumada önemli sac ayaklarından birini oluşturuyor. 5-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'nda; gıda kayıplarını azaltmak, tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak ve geleceğimizi güvence altına almak temalı yüksek düzeyli oturumda mevkidaşlarımızla bir araya geleceğiz. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek ve israfı önlemek adına adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı , Sıfır Atık Forumu kapsamında gerçekleştirilecek yüksek düzeyli oturuma ilişkin yaptığı değerlendirmede, Sıfır Atık hareketinin tarımsal sürdürülebilirlik açısından taşıdığı kritik öneme dikkat çekti.

Oturumda ayrıca; tarımsal üretimde dijitalleşme, akıllı sulama sistemleri, su kaynaklarının etkin yönetimi, toprak sağlığının korunması ve biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi gibi başlıklarda da kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

Özellikle tarım ve gıda sektörlerinde sıfır atık yaklaşımının yaygınlaştırılmasının; yalnızca çevresel etkilerin azaltılmasına değil, aynı zamanda ekonomik verimliliğin artırılmasına ve toplumsal refahın güçlendirilmesine katkı sunduğu vurgulanacak.

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya genelinde üretilen gıdanın önemli bir kısmının kayıp veya israf olduğuna dikkat çekilecek oturumda; gıda tedarik zincirlerinde verimliliğin artırılması, hasat sonrası kayıpların azaltılması ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması konularında iyi uygulama örnekleri paylaşılacak.

İKLİM KRİZİ VE TARIM İLİŞKİSİ ÇOK BOYUTLU ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLECEK

İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha görünür hale geldiği küresel ölçekte; tarım sektörünün iklim krizinden en fazla etkilenen alanlardan biri olduğuna dikkat çekilecek forumda, kuraklık, orman yangınları, aşırı hava olayları, su kıtlığı ve üretim kayıpları gibi risklerin azaltılmasına yönelik çözüm önerileri ele alınacak.

Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Oturumu kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde; iklim dostu üretim modellerinin yaygınlaştırılması, doğal kaynakların korunması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve tarımsal üretimde sürdürülebilir finansman modellerinin geliştirilmesi gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.