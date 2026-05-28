Kılıçdaroğlu duyurdu: CHP'de grup toplantıları askıda!
Kemal Kılıçdaroğlu, 'mutlak butlan' kararı sonrası genel başkan sıfatıyla CHP milletvekillerine gönderdiği yazıda, grup toplantı tarihinin kendisi tarafından belirlenmediğini ve talimatı dışında yapılacak toplantıların gerçekleştirilmeyeceğini bildirdi.
Böylece Kılıçdaroğlu'nun ikinci talimatına kadar Meclis'te CHP'nin grup toplantısı gerçekleştirilmeyecek.
PM VE YDK TOPLANTISINA DA ERTELEME
Son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bütün üyelere tebligat yapılamadığı gerekçesiyle 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirecek Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu toplantısının ileri tarihe ertelenmesine karar vermişti.
