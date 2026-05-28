Türkiye’nin ilk yerli hızlı treninden yeni rekor: Testlerde 240 kilometre aşıldı | "Geleceğin ihtiyaçlarıyla donatılıyor"
Türkiye’nin demir yolu ulaşımındaki vizyon projesi milli elektrikli hızlı tren, dinamik fren testlerinin ardından hız rekorunu saatte 240 kilometreye taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşan setlerin otomatik tren durdurma ve tam otomatik iklimlendirme gibi üst düzey donanımlara sahip olduğunu aktardı. Engelli yolcular için özel alanlar barındıran yerli tren, geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak yüksek inovasyon standartlarıyla raylara inmeye hazırlanıyor. TÜRASAŞ’ın ASELSAN işbirliğiyle geliştirilen ileri teknoloji sistemlerine sahip yerli hızlı tren hizmete alındığında 577 yolcu taşıyabilecek.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından üretilen milli elektrikli hızlı trenin test sürecinde saatte 240 kilometre hıza ulaştığını açıkladı.
- Alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşan tren seti 577 yolcu kapasitesine sahip olup, otomatik tren durdurma sistemi ve tam donanımlı güvenlik özellikleri içeriyor.
- ASELSAN ile birlikte Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi tamamen yerli ve milli olarak tasarlandı.
- Tren, engelli vatandaşlar için özel yolcu bölmeleri ve asansör sistemleri ile donatıldı.
- Testler, trenin maksimum hızına ulaşması ve tüm güvenlik kriterlerini karşılaması hedefiyle titizlikle sürdürülüyor.
Türkiye'nin demir yolu teknolojilerinde başlattığı yerlileşme hamlesi, milli elektrikli hızlı trenin test süreçlerinde ulaştığı yeni hız rekoruyla taçlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ (TÜRASAŞ) tarafından üretilen Türkiye'nin ilk hızlı treninin test aşamasında saatte 240 kilometre hızı yakaladığını duyurdu.
SON SÜRAT
Daha önce gerçekleştirilen dinamik fren testlerinde 225 kilometre hıza kadar çıkıldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaşmıştı. Test süreçleri başarıyla devam eden Milli Elektrikli Hızlı Tren'imiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı." dedi.
TESTLERE DEVAM
Trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi performans kriterlerinin detaylı şekilde incelendiğini aktaran Uraloğlu, yoğun test programının titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.
Sürecin işleyişine dair bilgi veren Uraloğlu, "Bu yoğun ve titiz test programları kapsamında, trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
8 ARAÇLA 577 YOLCU TAŞIYACAK
Alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşan 577 yolcu kapasiteli setlerin donanım özelliklerini paylaşan Uraloğlu; otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ile kamera sistemlerinin entegre edildiğini dile getirdi.
GELECEĞİN İHTİYAÇLARIYLA DONATILIYOR
Projenin teknolojik altyapısındaki yerlilik oranına dikkat çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:
"En önemli ve kritik sistemlerinden olan Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi'ni, ASELSAN ile tamamen yerli ve milli olarak tasarladık ve ürettik. Trenle seyahat edecek yolcularımızın rahatlıkla kullanabilmeleri için yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri otomatlar ve mutfak bölümleri yerleştirdik. Ayrıca bu araçlarımızda engelli vatandaşlarımız için iki adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörlere yer verdik. Trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık."