Türkiye’nin ilk yerli hızlı treninden yeni rekor: Testlerde 240 kilometre aşıldı | "Geleceğin ihtiyaçlarıyla donatılıyor"

Tren, engelli vatandaşlar için özel yolcu bölmeleri ve asansör sistemleri ile donatıldı.

ASELSAN ile birlikte Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi tamamen yerli ve milli olarak tasarlandı.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk hızlı treni, test aşamalarında saatte 240 kilometre hıza ulaşarak önemli bir eşiği geride bıraktı.

SON SÜRAT

Daha önce gerçekleştirilen dinamik fren testlerinde 225 kilometre hıza kadar çıkıldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaşmıştı. Test süreçleri başarıyla devam eden Milli Elektrikli Hızlı Tren'imiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı." dedi.

Bakan Uraloğlu, ASELSAN ile ortaklaşa üretilen Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi sayesinde projenin kritik bir teknolojik bağımsızlık adımı olduğunu dile getirdi.

TESTLERE DEVAM

Trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi performans kriterlerinin detaylı şekilde incelendiğini aktaran Uraloğlu, yoğun test programının titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Sürecin işleyişine dair bilgi veren Uraloğlu, "Bu yoğun ve titiz test programları kapsamında, trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Maksimum hız ve güvenlik hedeflerine ulaşılana dek denemelerin devam edeceğini belirten Uraloğlu, trenin yolcu konforunu merkeze alan yenilikçi yapısına dikkat çekti.

8 ARAÇLA 577 YOLCU TAŞIYACAK

Alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşan 577 yolcu kapasiteli setlerin donanım özelliklerini paylaşan Uraloğlu; otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ile kamera sistemlerinin entegre edildiğini dile getirdi.

GELECEĞİN İHTİYAÇLARIYLA DONATILIYOR

Projenin teknolojik altyapısındaki yerlilik oranına dikkat çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"En önemli ve kritik sistemlerinden olan Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi'ni, ASELSAN ile tamamen yerli ve milli olarak tasarladık ve ürettik. Trenle seyahat edecek yolcularımızın rahatlıkla kullanabilmeleri için yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri otomatlar ve mutfak bölümleri yerleştirdik. Ayrıca bu araçlarımızda engelli vatandaşlarımız için iki adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörlere yer verdik. Trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık."

