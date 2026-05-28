Galatasaray'da Bernardo Silva sonrası rota Can Uzun! Okan Buruk transferi çok istiyor
10 numara transferi için Bernardo Silva’yı gündemine alan Galatasaray, yıldız futbolcunun yüksek maliyeti sonrası rota değiştirdi. Sarı-kırmızılıların yeni hedefinin Can Uzun olduğu öne sürüldü.
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir Dries Mertens'in boşluğunu dolduracak bir 10 numara transferi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
BERNARDO SILVA PLANI ZORA GİRDİ
Galatasaray'ın ilk hedeflerinden biri Manchester City forması giyen Bernardo Silva olmuştu. Ancak yıldız futbolcuyla yapılan ilk görüşmelerde ortaya çıkan maliyet, transfer planlarını değiştirdi.
50 MİLYON EURO MAAŞ
İddiaya göre Bernardo Silva cephesi, 3 yıllık sözleşme karşılığında toplam 50 milyon euroyu bulan bir paket talep etti. Bu rakamın ardından sarı-kırmızılı yönetim alternatif isimlere yöneldi.
ROTA CAN UZUN'A ÇEVRİLDİ
Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Bernardo Silva'nın ardından rotasını Can Uzun'a çevirdi. 20 yaşındaki milli futbolcunun transfer listesinin ilk sırasına yerleştiği öne sürüldü.
OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR
Teknik direktör Okan Buruk'un genç yıldızı çok beğendiği belirtildi. Deneyimli teknik adamın, transferin uygun şartlarda tamamlanmasını istediği ifade edildi.
FRANKFURT 45 MİLYON EURO İSTİYOR
Eintracht Frankfurt'un Can Uzun için 40-45 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisinin bulunduğu kaydedildi. Galatasaray yönetiminin ise bu transferi uzun vadeli stratejik yatırım olarak değerlendirdiği aktarıldı.
HÜCUMUN HER BÖLGESİNDE OYNUYOR
10 numara dışında sol kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabilen Can Uzun, çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. 2005 doğumlu milli futbolcu, A Milli Takım ile Dünya Kupası'nda da forma giyecek.
GALATASARAY'A KARŞI DA OYNADI
Can Uzun, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt formasıyla Galatasaray'a rakip olmuştu. Genç yıldız, sezonu 10 gol ve 6 asistlik performansla tamamladı.