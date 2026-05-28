Arınma buluşması! Kılıçdaroğlu Gürsel Tekin ve ekibi ile bayramlaştı: "Ekrem CHP'li değil" diyen isim de oradaydı

CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası II. Kemal Kılıçdaroğlu dönemi fiilen başladı.



Yeni dönemin parolasını "Arınacağız, kazanacağız" olarak belirleyen Kılıçdaroğlu, CHP'yi ahlaki kodlarına kavuşturacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretine gelen partililer ile bayramlaştı



Bir yandan da gözler CHP Genel Merkezi'ndeki "Halk Buluşması" ve bayramlaşma programına çevrildi.



KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU VE ÖZEL'LE İLGİLİ GERÇEKLERİ ANLATACAK



Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü, 3 yıl aradan sonra geri döndüğü CHP Genel Merkezi'nin önünde kalabalık bir topluluğa hitap etmesi bekleniyor.



"Mahkeme kararı çıkmasaydı anlatmayacaktım. Mahkeme kararı çıktı, bütün gerçekleri halkla paylaşmak zorundayım" diyen Kılıçdaroğlu'nun "arınma manifestosu" niteliğinde bir konuşma yapacağı değerlendiriliyor.