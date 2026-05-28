Arınma buluşması! Kılıçdaroğlu Gürsel Tekin ve ekibi ile bayramlaştı: "Ekrem CHP'li değil" diyen isim de oradaydı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde bir "arınma buluşması" yapacak. "Bütün gerçekleri halkla paylaşmak zorundayım" diyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin ahlaki kodlarının nasıl bozulduğunu anlatacak. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nu bugün Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ın aralarında bulunduğu çok sayıda partili isim ziyaret etti. "Ekrem CHP'li değil" dediği için CHP'den ihraç edilen isimler de oradaydı.
CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası II. Kemal Kılıçdaroğlu dönemi fiilen başladı.
Yeni dönemin parolasını "Arınacağız, kazanacağız" olarak belirleyen Kılıçdaroğlu, CHP'yi ahlaki kodlarına kavuşturacaklarını söyledi.
Bir yandan da gözler CHP Genel Merkezi'ndeki "Halk Buluşması" ve bayramlaşma programına çevrildi.
KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU VE ÖZEL'LE İLGİLİ GERÇEKLERİ ANLATACAK
Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü, 3 yıl aradan sonra geri döndüğü CHP Genel Merkezi'nin önünde kalabalık bir topluluğa hitap etmesi bekleniyor.
"Mahkeme kararı çıkmasaydı anlatmayacaktım. Mahkeme kararı çıktı, bütün gerçekleri halkla paylaşmak zorundayım" diyen Kılıçdaroğlu'nun "arınma manifestosu" niteliğinde bir konuşma yapacağı değerlendiriliyor.
"AKLANIN DA GELİN" DİYECEK
CHP'yi yolsuzluğa, rüşvete buluşanlardan temizleyeceğini söyleyip ismi şaibelerle anılanların "aklanıp gelmesini" isteyeceği konuşuluyor.
Kılıçdaroğlu, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere yolsuzluk ve rüşvetle anılan CHP'li belediye başkanlarının haklarındaki suç isnatları için Genel Merkez'e savunma yapmasını isteyecek. Savunmaların ardından "gerekli görülen" isimler ve "savunma vermeyi reddeden" isimler CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecek.
CHP'LİLER KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET EDİYOR
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunda da hareketlilik söz konusu. CHP liderinin ziyaretçileri eksik olmuyor. Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'deki buluşma öncesi Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve partili isimlerle bir araya gelip bayramlaştı.
Bazı partililerin Kılıçdaroğlu'nun elini öpmeye çalıştığı görüldü.
"EKREM CHP'Lİ DEĞİL" DİYEN İSİM DE ORADA
"Ekrem CHP'li değil" dediği için CHP'den ihraç edilen Kurtuluş Uygur da Kılıçdaroğlu'nun konutunun önündeydi.
