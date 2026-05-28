1 Haziran'daki CHP PM toplantısı ertelendi! Gerekçe tüm üyelere resmi tebligat gitmemesi

CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası yeni bir dönemin kapıları aralandı. Parolayı "Arınacağız kazanacağız" olarak belirleyen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay için yargı sürecini işaret etti.

30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde partililerle buluşması beklenen Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nın belirleneceği Parti Meclisi toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.



Gerekçe olarak ise resmi tebligatın gitmemesi gösterildi.



MUTLAK BUTLAN SONRASI YAŞANANLAR



Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi 21 Mayıs'ta CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delege iradesinin Ekrem İmamoğlu organizatörlüğünde para ve menfaat ilişkileriyle sakatlandığını belirterek "mutlak butlan" kararı verdi.



24 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu cephesinin "yargı kararı uygulansın" başvurusu sonrası CHP Genel Merkezi tahliye edildi.



Cumhuriyet Halka Partisi (CHP) Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi, eski Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun göreve getirilmesi için Genel İcra Dairesi'ne dilekçe verdi. Başvuru kabul edildi.



"Kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur..." mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Arınacağız" dedi. CHP'yi ahlaki kodlarını döndüreceklerini söyledi.



Kemal Kılıçdaroğlu bayramın ilk günü yaptığı basın buluşmasında da "Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır" dedi.

