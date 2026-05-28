Türkiye-Cezayir hattında kritik temas: Başkan Erdoğan Tebbun ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Cezayir ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınırken Erdoğan, ticaret, enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere iş birliğini tüm alanlarda daha ileri taşımak için çalıştıklarını vurguladı.
Yunus Akseki Takvim.com.tr