Tom Hardy’ye MobLand operasyonu! Filistin desteği krizi büyüttü

Ancak sosyal medyada bu gerekçeye tepki yağdı. Hardy'nin tek taraflı iddialarla hedef gösterildiğini savunan kullanıcılar, krizin perde arkasında Filistin-İsrail gerilimi olabileceğini ileri sürdü. Ünlü oyuncunun, Mark Ruffalo, Billie Eilish, Jennifer Lopez, Rachel McAdams, Andrew Garfield ve Ben Affleck gibi isimlerle birlikte Gazze'de ateşkes çağrısı yapan Artists4Ceasefire mektubunun imzacıları arasında yer alması, İsrail'e desteğiyle bilinen Helen Mirren detayıyla birlikte tartışmayı daha da büyüttü.

Bir dijital platformda yayınlanan MobLand dizisinin setinde yaşandığı öne sürülen kriz magazin gündemine bomba gibi düştü. Dizinin başrol oyuncularından Tom Hardy'nin yapımdan gönderildiği iddia edilirken, basına yansıyan gerekçe olarak setteki disiplin sorunları, geç kalmalar ve yapımcılarla yaşanan anlaşmazlıklar gösterildi.

SETTE KRİZ İDDİASI: TOM HARDY KADRO DIŞI KALDI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, MobLand setinde Tom Hardy ile yapımcı Jez Butterworth arasında anlaşmazlık yaşandı. Hardy'nin zaman zaman çekimlere geç kaldığı, karavanından çıkmayarak set ekibini beklettiği, senaryoya müdahale etmeye çalıştığı ve rol arkadaşı Helen Mirren ile gerilim yaşadığı ileri sürüldü.

Entertainment Weekly'nin aktardığı iddialara göre Hardy'nin davranışları nedeniyle Helen Mirren ve Pierce Brosnan gibi isimlerin de sette bekletildiği öne sürüldü. Daily Mail'e dayandırılan iddialarda ise bir kaynak, Hardy'nin dizide canlandırdığı karakterin "son derece büyüleyici" olduğunu ancak kameralar kapandığında bambaşka bir tablo ortaya çıktığını savundu.

Aynı kaynak, Helen Mirren'ın ise "neşeli ve tam bir profesyonel" olduğunu belirterek ikili arasındaki gerilimin sette rahatsızlık yarattığını iddia etti.