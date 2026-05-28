Tom Hardy’ye MobLand operasyonu! Filistin desteği krizi büyüttü
Tom Hardy’nin MobLand’den gönderildiği iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Basına “disiplin krizi” olarak yansıyan olayın perde arkasında Filistin-İsrail gerilimi olabileceği öne sürülürken, Gazze’de ateşkes çağrısına imza atan Hardy için “hedef alındı” yorumları yapıldı. İsrail’e desteğiyle bilinen Helen Mirren detayı ise tartışmayı daha da alevlendirdi.
- Tom Hardy'nin dijital platformda yayınlanan MobLand dizisinin setinde disiplin sorunları ve yapımcılarla anlaşmazlık nedeniyle kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.
- Sosyal medyada Hardy'nin Gazze'de ateşkes çağrısı yapan Artists4Ceasefire mektubunu imzalaması nedeniyle hedef alındığı ileri sürüldü.
- Hardy'nin rol arkadaşı Helen Mirren'ın İsrail'e verdiği destek ve İsrail'e yönelik kültürel boykotlara karşı çıkışı tartışmalara yeni boyut kazandırdı.
- İngiliz basınında Hardy'nin sette geç kaldığı, Helen Mirren ile gerilim yaşadığı ve senaryoya müdahale etmeye çalıştığı öne sürüldü.
- Hardy'nin yapımdan ayrılması sosyal medyada tepki çekti ve hayranları dizinin yeni sezonunu boykot edebileceklerini belirtti.
Bir dijital platformda yayınlanan MobLand dizisinin setinde yaşandığı öne sürülen kriz magazin gündemine bomba gibi düştü. Dizinin başrol oyuncularından Tom Hardy'nin yapımdan gönderildiği iddia edilirken, basına yansıyan gerekçe olarak setteki disiplin sorunları, geç kalmalar ve yapımcılarla yaşanan anlaşmazlıklar gösterildi.
Ancak sosyal medyada bu gerekçeye tepki yağdı. Hardy'nin tek taraflı iddialarla hedef gösterildiğini savunan kullanıcılar, krizin perde arkasında Filistin-İsrail gerilimi olabileceğini ileri sürdü. Ünlü oyuncunun, Mark Ruffalo, Billie Eilish, Jennifer Lopez, Rachel McAdams, Andrew Garfield ve Ben Affleck gibi isimlerle birlikte Gazze'de ateşkes çağrısı yapan Artists4Ceasefire mektubunun imzacıları arasında yer alması, İsrail'e desteğiyle bilinen Helen Mirren detayıyla birlikte tartışmayı daha da büyüttü.
SETTE KRİZ İDDİASI: TOM HARDY KADRO DIŞI KALDI
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, MobLand setinde Tom Hardy ile yapımcı Jez Butterworth arasında anlaşmazlık yaşandı. Hardy'nin zaman zaman çekimlere geç kaldığı, karavanından çıkmayarak set ekibini beklettiği, senaryoya müdahale etmeye çalıştığı ve rol arkadaşı Helen Mirren ile gerilim yaşadığı ileri sürüldü.
Entertainment Weekly'nin aktardığı iddialara göre Hardy'nin davranışları nedeniyle Helen Mirren ve Pierce Brosnan gibi isimlerin de sette bekletildiği öne sürüldü. Daily Mail'e dayandırılan iddialarda ise bir kaynak, Hardy'nin dizide canlandırdığı karakterin "son derece büyüleyici" olduğunu ancak kameralar kapandığında bambaşka bir tablo ortaya çıktığını savundu.
Aynı kaynak, Helen Mirren'ın ise "neşeli ve tam bir profesyonel" olduğunu belirterek ikili arasındaki gerilimin sette rahatsızlık yarattığını iddia etti.
"KRAL GİBİ DOLAŞIYOR" İDDİASI
Set çalışanlarına dayandırılan iddialarda Hardy'nin tavırları için dikkat çeken ifadeler kullanıldı. Bir çalışanın, "Hardy sette kral gibi dolaşıyor. Çok kibirli. Bazen çekimlere geç kalıyor ve bu durum son derece disiplinli olan Mirren için rahatsız edici" dediği öne sürüldü.
Başka bir çalışan ise Hardy'nin zaman zaman ses tonunu ayarlayamadığını, bunun da özellikle Helen Mirren'ı rahatsız ettiğini iddia etti.
SUÇLAMA ÇOK, RESMİ AÇIKLAMA YOK
Hardy'ye yönelik iddiaların büyük bölümü set kaynaklarına ve İngiliz basınına yansıyan kulis bilgilerine dayanırken, ünlü oyuncunun cephesinden konuya ilişkin kapsamlı bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.
Sosyal medyada birçok kullanıcı, iddiaların tek taraflı aktarıldığını savunarak Hardy'nin kamuoyu önünde "sorunlu isim" gibi gösterildiğini öne sürdü. Hayranları, Hardy'nin dizinin taşıyıcı isimlerinden biri olduğunu hatırlatarak, yapımın başarısında büyük pay sahibi olan oyuncunun bir anda hedef haline getirilmesine tepki gösterdi.
ASIL MESELE FİLİSTİN Mİ?
Basına yansıyan haberlerde Hardy'nin kadro dışı kalması daha çok "sette disiplin krizi" başlığıyla aktarılırken, sosyal medyada olayın bambaşka bir boyutu tartışılmaya başlandı.
X'te yayılan bir iddiaya göre, sette Londra'daki Filistin yürüyüşleri konuşulurken Helen Mirren'ın bu eylemlerden rahatsızlığını dile getirdiği, Tom Hardy'nin ise bu sözlere tepki göstererek masadan kalktığı ileri sürüldü.
Söz konusu iddia doğrulanmış olmasa da sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu. Çok sayıda kullanıcı, Hardy'nin Filistin'e destek verdiği için hedef alındığını savunarak dizinin yeni sezonuna tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar, Hardy'nin olmadığı bir MobLand için "izlenmez" yorumları yaparken, dizinin boykot edilmesi gerektiğini öne sürdü.
HARDY'NİN GAZZE İMZASI YENİDEN GÜNDEMDE
Tom Hardy'nin adı, Gazze'de ateşkes çağrısı yapan Artists4Ceasefire mektubunun imzacıları arasında yer alıyor. Mektupta Gazze ve İsrail'de can kayıplarının durdurulması, ateşkes sağlanması, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması ve rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yapılıyor.
Mektubun imzacıları arasında yalnızca Hardy değil; Mark Ruffalo, Billie Eilish, Jennifer Lopez, Rachel McAdams, Andrew Garfield ve Ben Affleck gibi dünyaca ünlü isimler de bulunuyor. Söz konusu çağrıda, dönemin ABD Başkanı Joe Biden'dan Gazze'de ateşkes için adım atması ve esirlerin serbest bırakılması yönünde girişimde bulunması talep edilmişti.
Artists4Ceasefire çağrısı, 2024 Oscar töreninde de gündeme gelmişti. Törene katılan bazı oyuncu ve ünlü isimler, Gazze'de ateşkese dikkat çekmek amacıyla kırmızı yaka iğnesi takmıştı.
Metinde Filistinli ve İsrailli sivillerin öldürülmesi kınanırken, Gazze'nin bombalanmasına son verilmesi talep ediliyor. Bu nedenle Hardy'nin MobLand'den gönderilmesine ilişkin tartışmalar, sadece set disiplini iddialarıyla sınırlı kalmadı. Oyuncunun Hollywood'da geniş yankı bulan ateşkes çağrısına destek vermesi, krizin arka planında Filistin meselesinin olup olmadığı sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
MİRREN'IN İSRAİL DESTEĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Tartışmanın odağındaki diğer isim olan Helen Mirren, uzun süredir İsrail'e verdiği destek ve İsrail'e yönelik kültürel boykotlara karşı çıkışıyla biliniyor. Oscar ödüllü oyuncu, daha önce İsrail'e inandığını ve ülkenin varlığını Holokost'la ilişkilendirdiğini söylemişti.
Mirren, 2023 yapımı Golda filminde eski İsrail Başbakanı Golda Meir'i canlandırmıştı. Oyuncu ayrıca Woman in Gold filminde Maria Altmann karakterine hayat vermişti.
Mirren'ın İsrail'le kurduğu bağın 1960'lı yıllara kadar uzandığı, 1967'de Altı Gün Savaşı'nın ardından İsrail'i ziyaret ettiği, Celile Gölü yakınlarındaki HaOn Kibbutz'unda gönüllü olarak çalıştığı ve ülkeyi gezdiği aktarılıyor.
Mirren'ın, Amy Schumer, Mila Kunis, Sharon Osbourne ve Boy George gibi isimlerle birlikte İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını destekleyen açık mektuba imza atması da son dönemde yeniden gündeme geldi.
LONDRA'DA SÖZLÜ TEPKİYLE KARŞILAŞTI
MobLand setinde yaşandığı öne sürülen krizin ardından Mirren'ın İsrail'e verdiği destek de yeniden tartışma konusu oldu. İngiliz oyuncu, Londra'da eşi Taylor Hackford ile yürüdüğü sırada Filistin yanlısı bir kişinin sözlü tepkisiyle karşılaştı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, söz konusu kişinin Mirren'a İsrail'e verdiği destek üzerinden sert ifadeler kullandığı, Hackford'un ise araya girerek gerilimi sonlandırmaya çalıştığı aktarıldı.
Mirren, İsrail'in var olma hakkını desteklediğini belirtse de İsrail hükümetinin her adımını desteklemediğini ve ülkenin siyasi gidişatına ilişkin endişeleri olduğunu da daha önce dile getirmişti.
"HARDY'YE HAKSIZLIK YAPILDI" TEPKİSİ BÜYÜYOR
Tom Hardy'nin MobLand dizisindeki Harry Da Souza karakteri, yapımın en çok konuşulan ve izleyiciyi ekrana bağlayan unsurlarından biri olmuştu. Bu nedenle Hardy'nin yeni sezonda yer almayacağı iddiası, dizinin hayranları arasında büyük tepki çekti.
Sosyal medyada birçok kullanıcı, Hardy'nin performansının dizinin merkezinde olduğunu belirterek, oyuncunun bir anda "problemli isim" gibi gösterilmesini haksızlık olarak yorumladı. Bazı izleyiciler, Hardy'ye yönelik suçlamaların tek taraflı servis edildiğini savunurken, bazıları da olayın perde arkasında Filistin-İsrail gerilimi olabileceğini ileri sürdü.
Hardy'nin Gazze'de ateşkes çağrısı yapan Artists4Ceasefire mektubunun imzacıları arasında yer alması ve Helen Mirren'ın İsrail'e verdiği açık destek, sosyal medyada "asıl neden disiplin değil, Filistin meselesi mi?" sorusunu gündeme getirdi.
Bazı kullanıcılar, Hardy'nin Filistin konusunda insani bir tutum sergilediği için hedef haline getirildiğini savunurken, bazıları da oyuncuya yönelik iddiaların itibar operasyonuna dönüştüğünü ileri sürdü. Hardy hayranları ise "Hardy'siz MobLand izlenmez" yorumları yaparak dizinin yeni sezonunu boykot edebileceklerini dile getirdi.
DİZİNİN GELECEĞİ TARTIŞMALI
MobLand'in ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı, ancak Hardy'nin olası üçüncü sezonda yer almasının beklenmediği iddia ediliyor. Yapımın üçüncü sezonuna ilişkin resmi süreç netleşmeden, Hardy'nin kadro dışı kalıp kalmadığı ve kararın arkasındaki gerçek neden henüz kesinlik kazanmış değil.
Ancak şimdiden sosyal medyada tablo net: Bir kesim Hardy'nin setteki davranışları nedeniyle yapımdan gönderildiğini savunurken, bir kesim ise oyuncuya Filistin'e verdiği destek nedeniyle operasyon çekildiğini iddia ediyor. Hardy hayranları ise "Bu diziyi o taşıdı" yorumlarıyla ünlü oyuncuya destek veriyor.