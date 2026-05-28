CANLI YAYIN | İran'dan Bender Abbas saldırısına misilleme: ABD hava üssünü hedef aldılar | İsrail Lübnan'da işgali genişletiyor
İran Devrim Muhafızları, ABD’nin Bender Abbas çevresine düzenlediği hava saldırısına misilleme olarak bölgedeki bir ABD hava üssünü vurduklarını açıkladı. Hedef alınan üssün bulunduğu ülke belirtilmezken Kuveyt, füze ve İHA saldırısına uğradığını duyurdu. Bölgede tansiyon yeniden yükselirken İran “saldırıların cevapsız kalmayacağı” mesajını verdi. İsrail ise Lübnan'da işgali genişletiyor. Takvim.com.tr bölgeden gelişmeleri aktarıyor...
Washington-Tahran hattında çatışmalar devam ediyor. İsrail ise Lübnan'da kara işgalini genişletiyor.
CANLI ANLATIM
İSRAİL'DEN LÜBNAN'A HAVA SALDIRISI
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentini hava saldırılarıyla hedef almaya başladı.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Sur kentinin doğu kesimini bombaladığı belirtildi.
İsrail'in gece saatlerinde de Sur'da bir apartmanı ve bir kafeyi bombaladığı kaydedilen haberde, arama kurtarma ekiplerinin yangını söndürme ve enkaz altında kalanlara ulaşma çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.
Yerel basındaki haberlerde de İsrail savaş uçaklarının, Sur kent merkezindeki birçok binayı bombaladığı bilgisi aktarıldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise "Ordu, Sur kentinde Hizbullah'ın altyapısına karşı saldırılar başlattı." iddiasına yer verildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, kısa süre önce Sur kent merkezi için saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istemişti.
İRAN'DAN BENDER ABBAS SALDIRISINA MİSİLLEME
Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırısına uğradığını açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin bugün şafak vakti Bender Abbas havaalanının çevresindeki bir noktaya yaptığı hava saldırısının ardından, saldırının kaynağı olan ABD hava üssünün vurulduğunu bildirdi.
Açıklamada, "Bu yanıt, düşmanın saldırganlığının cevapsız kalmayacağını bilmesi için ciddi bir uyarıdır ve tekrarı halinde yanıtımız daha kararlı olacaktır. Saldırının sonuçlarının sorumluluğu saldırgana aittir." ifadelerine yer verildi.
Hedef alınan ABD hava üssünün hangi ülkede olduğu belirtilmezken bölgede ABD'nin hava üssüne ev sahipliği yapan ülkelerden Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırısıyla karşı karşıya kaldığını açıkladı.
Kuveyt ordusu tarafından yapılan açıklamada, hedef alınan yerin neresi olduğuna dair bilgi verilmedi.
İran devlet televizyonu, sabaha karşı ülkenin güneyindeki Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.
ABD ordusu, bölgedeki ABD güçleri ve ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu iddiasıyla İran'ın güneyindeki askeri bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.