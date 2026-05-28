Kelepçeyi yedi dilinin bağı çözüldü: CHP’nin şaibeli kurultay dosyasında Turgut Koç’tan itiraflar

Para karşılığı oy temin edildiğini itiraf eden Koç, süreci " Etimesgut delegesi kurultay günü 20 bin lira talep etti. Garanti Bankası üzerinden kendi hesabımdan 10 bin lira gönderdim. Bu ödeme karşılığında iki kurultay delegesi Özgür Özel lehine oy verdi ." sözleriyle aktardı.

VER OYU KAP ADAYLIĞI

Soruşturma dosyasında maddi menfaatlerin yanı sıra makam vaatleri dikkat çekti. Dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile yapılan görüşmelere işaret eden Koç, "Gürkan'ın Özgür Özel'i desteklemesi karşılığında yeni dönem belediye başkanlığı için Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'den söz alındı. Burada maddi değil siyasi bir pazarlık yapıldı." ifadelerini kullandı.

Yalova, Edirne ve Kocaeli gibi illerdeki siyasi aktörlerin kurultay desteği karşılığında nasıl makam sözü aldıkları savcılık tutanaklarına yansıdı.