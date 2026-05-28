Kelepçeyi yedi dilinin bağı çözüldü: CHP’nin şaibeli kurultay dosyasında Turgut Koç’tan itiraflar
CHP’de yargının mutlak butlan kararına sebep olan 38. Olağan Kurultayında dönen dolaplar soruşturma dosyasına giriyor. Soruşturmanın tutuklu sanıklarından Turgut Koç ifadesinde delege pazarlıklarını gözler önüne serdi. Koç, delegelerin kabinde gizlice çektikleri fotoğraflarla oyunu kime verdiğini kanıtlayıp para aldıklarını itiraf etti. İfadede Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın isimleri etrafında dönen belediye başkanlığı vaatleri ile siyasi rüşvet ağı detaylarıyla yer aldı. Koç’un itiraflarına Yalova, Edirne ve Kocaeli gibi illerdeki siyasi aktörlerin kurultay desteği karşılığında nasıl makam sözü aldıkları yansıdı. İBB tesislerinde ilçe başkanlarıyla görüşerek Özgür Özel lehine destek topladığını savcılık makamına bildirdiği savcılık tutanaklarına yansıdı.
- CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delege pazarlıkları ve oy satın alma iddiaları yargı tutanaklarına yansıdı.
- Turgut Koç, bazı delegelerin 10-20 bin lira karşılığında Özgür Özel lehine oy verdiklerini itiraf etti.
- Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile siyasi makam pazarlığı yapıldığı öne sürüldü.
- Yalova Belediye Başkanlığı adaylığının delege pazarlıkları sonucu belirlendiği iddia edildi.
- Ekrem İmamoğlu ve Veli Ağbaba'nın kurultay sürecinde aktif rol oynadığı belirtildi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptaline neden olan delege pazarlıkları ve oy satın alma iddiaları yargı tutanaklarına yansıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren şüpheli Turgut Koç, kurultay sürecinde delegelerin oy tercihleri karşılığında dönen para trafiğini ve belediye başkanlığı vaatlerini tek tek anlattı.
Özgür Özel ile Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen Koç, Ankara'da Marriott Otel'de konakladığı dönemde yürütülen gizli pazarlıkları savcılık makamıyla paylaştı.
KABİNDE OYUNU ÇEKİP AT PARAN HESAPTA
Sabah gazetesinin haberine göre, şaibeli kurultayda oyların kontrol edilme yöntemine dair ifşaatlarda bulunan Turgut Koç, delegelerin kabine telefonla girmesinin yasak olmasına rağmen gizlice fotoğraf çektiklerini bildirdi.
Bazı delegelerin oy kullandıktan sonra delege kartı, kimlik ve damgalı oy pusulasını yan yana koyarak belgelediğini anlatan Koç, "Kimin hangi adaya oy verdiği bu şekilde anlaşılıyordu." dedi.
10 BİNE İKİ OY
Para karşılığı oy temin edildiğini itiraf eden Koç, süreci "Etimesgut delegesi kurultay günü 20 bin lira talep etti. Garanti Bankası üzerinden kendi hesabımdan 10 bin lira gönderdim. Bu ödeme karşılığında iki kurultay delegesi Özgür Özel lehine oy verdi." sözleriyle aktardı.
VER OYU KAP ADAYLIĞI
Soruşturma dosyasında maddi menfaatlerin yanı sıra makam vaatleri dikkat çekti. Dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile yapılan görüşmelere işaret eden Koç, "Gürkan'ın Özgür Özel'i desteklemesi karşılığında yeni dönem belediye başkanlığı için Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'den söz alındı. Burada maddi değil siyasi bir pazarlık yapıldı." ifadelerini kullandı.
YALOVA ADAYI DELEGE PAZARLIĞINDA BELİRLENDİ
Kurultay haftasında Yalova, Bolu ve Sakarya il başkanlarının Özgür Özel'in seçim koordinasyon merkezine götürüldüğünü belirten Koç, burada Özel ve Veli Ağbaba ile görüşüldüğünü kaydetti. Delegelerin desteği karşılığında Yalova Belediye Başkanlığı konusunda mutabakata varıldığının altını çizen Koç, mevcut Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel'in aday gösterilip seçilmesinin bu kirli pazarlıkla bağlantılı olduğunu öne sürdü.
İLÇE BAŞKANIYLA İMAMOĞLU İBB TESİSİNDE PAZARLIK YAPTI
Kurultayın perde arkasındaki ilişki ağına değinen Koç, "Özgür Özel'in en büyük destekçisi Ekrem İmamoğlu'ydu." diye konuştu.
Kocaeli Gebze CHP İlçe Başkanı Gökhan Orhan'ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dijital İletişim Merkezinde Ekrem İmamoğlu ile görüştürdüğünü aktaran Koç, Onursal Adıgüzel tarafından ayarlanan bu randevu sonrasında Özgür Özel'e destek kararı alındığını bildirdi.
Anadolu şehirlerindeki delege ablukasını anlatan Koç, Özgür Özel'in Kahramanmaraş ziyaretinde Kalender Özdemir'in delegelerle teması sağladığını, Gaziantep CHP İl Başkanı Reis Reisoğlu'nun doğrudan Veli Ağbaba ile görüşerek Özel'i destekleme kararı aldığını dile getirdi.
Koç'un itirafları kurultay sürecine ilişkin kuvvetli deliller olarak dosyaya girdi.