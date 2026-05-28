50 milyon euroya savunma bakanı! Galatasaray'dan transferde Londra seferi
Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arsenal forması giyen Piero Hincapie’yi gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların Ekvadorlu savunmacı için resmi girişimlere başladığı öne sürüldü.
- Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi ve Avrupa'daki yıldız oyunculara yöneldi.
- Sarı-kırmızılılar, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Davinson Sanchez ile rekabete girebilecek bir stoper arayışında.
- Galatasaray, Arsenal'de forma giyen Piero Hincapie'yi transfer listesine alarak resmi temaslara başladı.
- Arsenal, Piero Hincapie için gelecek tekliflere açık olduğunu belirtti ve Galatasaray transfer sürecini hızlandırdı.
- Chelsea'nin de Piero Hincapie ile ilgilendiği ancak Arsenal'in Premier Lig rakibini güçlendirmek istemediği ifade edildi.
Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen yıldız isimlere yöneldi.
SAVUNMAYA YENİ LİDER ARANIYOR
Galatasaray'da kanat, santrfor ve orta saha transferlerinin yanı sıra savunma hattı için de önemli hamleler planlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Davinson Sanchez ile rekabete girebilecek üst düzey bir stoper arayışında olduğu belirtildi.
HEDEF PIERO HINCAPIE
Mixvale'de yer alan habere göre Galatasaray, Arsenal forması giyen Piero Hincapie'yi transfer listesine aldı. 24 yaşındaki Ekvadorlu savunmacının, teknik heyetin öncelikli hedeflerinden biri olduğu öne sürüldü.
RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLADI
Haberde Galatasaray yönetiminin oyuncu için resmi temaslara başladığı kaydedildi. Sarı-kırmızılıların transfer şartlarını öğrenmek amacıyla Arsenal cephesiyle görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.
ARSENAL TEKLİFLERE AÇIK
İddialara göre Arsenal yönetimi, şampiyonluğun ardından Ekvadorlu savunmacı için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğunu iletti. Bunun üzerine Galatasaray'ın transfer sürecini hızlandırdığı belirtildi.
CHELSEA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Piero Hincapie ile ilgilenen kulüpler arasında Chelsea'nin de bulunduğu öne sürüldü. Oyuncunun teknik direktör Xabi Alonso ile olan yakın ilişkisi nedeniyle Stamford Bridge ihtimali de gündeme geldi.
PREMIER LİG ENGELİ
Ancak Arsenal'in doğrudan bir Premier Lig rakibini güçlendirmek istemediği ifade edildi. Bu nedenle Chelsea ihtimalinin şu aşamada zor göründüğü kaydedildi.
50 MİLYON EUROLUK DEĞER
Piero Hincapie, bu sezon Arsenal formasıyla 40 resmi maçta görev aldı. Ekvadorlu savunmacı sezonu 1 gol ve 2 asistlik performansla tamamladı. Leverkusen'den 52 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 50 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.