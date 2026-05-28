50 milyon euroya savunma bakanı! Galatasaray'dan transferde Londra seferi

Chelsea'nin de Piero Hincapie ile ilgilendiği ancak Arsenal'in Premier Lig rakibini güçlendirmek istemediği ifade edildi.

Arsenal, Piero Hincapie için gelecek tekliflere açık olduğunu belirtti ve Galatasaray transfer sürecini hızlandırdı.

Sarı-kırmızılılar, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Davinson Sanchez ile rekabete girebilecek bir stoper arayışında.

Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi ve Avrupa'daki yıldız oyunculara yöneldi.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen yıldız isimlere yöneldi.

SAVUNMAYA YENİ LİDER ARANIYOR

Galatasaray'da kanat, santrfor ve orta saha transferlerinin yanı sıra savunma hattı için de önemli hamleler planlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Davinson Sanchez ile rekabete girebilecek üst düzey bir stoper arayışında olduğu belirtildi.

HEDEF PIERO HINCAPIE

Mixvale'de yer alan habere göre Galatasaray, Arsenal forması giyen Piero Hincapie'yi transfer listesine aldı. 24 yaşındaki Ekvadorlu savunmacının, teknik heyetin öncelikli hedeflerinden biri olduğu öne sürüldü.