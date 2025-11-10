Okan Buruk: “Bu yenilgi benim sorumluluğumda”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Kocaelispor maçı sonrası hücumda yeterince üretken olamadıklarını söyledi.

Buruk, "İlk yarı çok top kaybettik ve yanlış tercihler yaptık. Oyunu okuyamadık. Rakibimiz maça daha istekli başladı. Bazen oyuncularımız önemsemiyor. Ama bu tabii ki teknik heyetin sorunu. Teknik heyetin oyuncularını en iyi şekilde maça hazırlaması gerekiyor. Bu iş benim sorumluluğumda" dedi. Kazanmayı hak etmediklerinin altını çizen Buruk, "Kötü günümüzde olduğumuz bir maçtı. Başta teknik heyet, sonra oyuncular kötü günündeydi. Çok fazla maç oynadık. Avrupa dönüşleri zor oluyor. Daha iyisini yapmamız gerekirdi" diye konuştu.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yenilgi sonrası büyük üzüntü yaşadı.

NAMAĞLUP ÜNVANI BİTTİ

Lige fırtına gibi bir başlangıç yapan Galatasaray, namağlup unvanını Kocaeli'de bıraktı.