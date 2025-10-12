PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Montella Bulgaristan maçı sonrası oyuncularını övdü

Montella, “Bulgaristan’ı ilk kez deplasmanda yendik. Zeki A Milli Takım’da ilk golünü attı. Kenan ilk kez duble yaptı. Hakan 100. maçına çıktı. İlkler için çok mutluyuz” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ekim 2025
Montella Bulgaristan maçı sonrası oyuncularını övdü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan maçından sonra açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca çok zor bir deplasmana geldiklerini söyleyerek, "Öne geçtiğimiz maç bir anda değişti ama 2. yarıda istediğimiz sonucu alabilmek için hırslıydık. Böyle bir galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Bugün Zeki ilk golünü attı. Hakan'ın 100. maçı. Kenan da resmi maçlarda ilk dublesini yaptı. Bu ilkler için çok mutluyuz. Direkt rakiplerimizle gol averajını sıfırladık. Gürcistan maçı bizim için çok önemli. O maça bugünden itibaren hazırlanacağız. Can Uzun gol atmayı hak ediyordu. İrfan hep kenardan gelip maçlara imzasını atıyor. İkinci yarı taktiksel anlamda birkaç değişiklik yaparak kazanmayı başardık" dedi

MONTELLA İLE 14. GALİBİYET
A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Montella büyük bir başarıya imza attı. A Milli Takım tarihinde toplamda 14 ve deplasmanda 7 ile en fazla galibiyet alan yabancı teknik direktör Vincenzo Montella oldu. İtalyan hoca döneminde Türkiye flaş galibiyetlere imza atarak ses getirdi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Pakistan–Afganistan sınırında sıcak temas! Jetler havalandı, 7 bölgede çatışma var
İş arayanlara maaş devletten! Kime ne kadar ödeniyor? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor?
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’e konuştu: Kıbrıs’ta tek çözüm iki devletli yapıdır
Kartal orta saha transferinde büyük yarış içinde! Sergen Yalçın rotayı belirledi
Başkan Erdoğan’dan AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı’nda önemli açıklamalar! Siyoniste net mesaj: İsrail attığı imzanın arkasında durmalı
Bizim Çocuklar tarihte ilki başardı! Bulgaristan - Türkiye: 1-6 | MAÇ SONUCU
Gazze için Şarm El-Şeyh’te kritik zirve: ABD davet listesini genişletti
ABD’nin Ortadoğu Temsilcisi Witkoff, Netanyahu ismini anınca protesto edildi
Rize’de STK’lar ile buluşma | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Hedef Türkiye Yüzyılı: Dünyaya öncülük eden bir Türkiye var!
Fenerbahçe’den Merih Demiral atağı! Transfer bu kez bitecek
Avukat Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme: Şüphelilerin hücre evinden ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan baba ocağında: Önce komşularla sohbet sonra Ayder Yaylası
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yıldız futbolcu için transfer savaşı!
Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in Jeffrey Epstein’la yaptığı gizli görüşme yıllar sonra ortaya çıktı!
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Ankara’da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi düzenlenecek
Galatasaray’ın orta sahası alev alacak! Yeni yıldız Süper Lig’den
Mehmetçik Gazze’ye gidecek mi? İşte kurulacak iki güç ve Türkiye’nin rolü
Çocuk suçlarıyla ilgili yeni yasayı TAKVİM açıklıyor! Çeteler yandı | İşte yeni Minguzzi yasası
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze’ye dönüş başladı | Lübnan’a saldırı
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu: Ezber bozan bir sezon geliyor!
Sizin İçin Seçtiklerimiz
CHP’li Mehmet Ali Orpak’tan skandal: İçki fotoğrafıyla hayırlı cumalar mesajı paylaştı CHP'li Mehmet Ali Orpak'tan skandal: İçki fotoğrafıyla "hayırlı cumalar" mesajı paylaştı Resmen başladı! İşletmelerde zorunlu olacak: Fiyat etiketi... Resmen başladı! İşletmelerde zorunlu olacak: Fiyat etiketi... Çocuk suçlarıyla ilgili yeni yasayı TAKVİM açıklıyor! Çeteler yandı | İşte yeni Minguzzi yasası Çocuk suçlarıyla ilgili yeni yasayı TAKVİM açıklıyor! Çeteler yandı | İşte yeni "Minguzzi" yasası Siyonistlerden Türk savunma sanayisi itirafı | Bölgesel güvenlik dinamiklerini baştan yazacak yerli ve milli güç! Siyonistlerden Türk savunma sanayisi itirafı | Bölgesel güvenlik dinamiklerini baştan yazacak yerli ve milli güç! Serdar Öktem suikastının perde arkası: Hedeflerine ulaşamadılar intikam için avukatı seçtiler! Serdar Öktem suikastının perde arkası: Hedeflerine ulaşamadılar intikam için avukatı seçtiler! Galatasaray’ın orta sahası alev alacak! Yeni yıldız Süper Lig’den Galatasaray'ın orta sahası alev alacak! Yeni yıldız Süper Lig'den