Montella Bulgaristan maçı sonrası oyuncularını övdü

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan maçından sonra açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca çok zor bir deplasmana geldiklerini söyleyerek, "Öne geçtiğimiz maç bir anda değişti ama 2. yarıda istediğimiz sonucu alabilmek için hırslıydık. Böyle bir galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Bugün Zeki ilk golünü attı. Hakan'ın 100. maçı. Kenan da resmi maçlarda ilk dublesini yaptı. Bu ilkler için çok mutluyuz. Direkt rakiplerimizle gol averajını sıfırladık. Gürcistan maçı bizim için çok önemli. O maça bugünden itibaren hazırlanacağız. Can Uzun gol atmayı hak ediyordu. İrfan hep kenardan gelip maçlara imzasını atıyor. İkinci yarı taktiksel anlamda birkaç değişiklik yaparak kazanmayı başardık" dedi

MONTELLA İLE 14. GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Montella büyük bir başarıya imza attı. A Milli Takım tarihinde toplamda 14 ve deplasmanda 7 ile en fazla galibiyet alan yabancı teknik direktör Vincenzo Montella oldu. İtalyan hoca döneminde Türkiye flaş galibiyetlere imza atarak ses getirdi