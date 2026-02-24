Türkiye Yalova'daki komşu kavgasını konuşuyor: Muhammet Baca ve 14 aylık bebeğin yaralandığı olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Daha önce uzaklaştırma kararı verilen diğer şüpheli Selvet E. ise serbest kaldı. Minik İkra, 3 günlük tedavinin ardından taburcu edildi. GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, jandarma geldikten sonra taraflar arasında tartışma çıkıyor.

Selvet E.'nin yumruk salladığı baba, sonrasında yukarı sokağa çıkıyor. Yukarı sokakta ise kadınlar arasında arbede yaşanıyor. Bu sırada Şener E. ise kamera açısında olmayan anda iddiaya göre baba ve kızını yaralıyor.