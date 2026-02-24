PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye Yalova'daki komşu kavgasını konuşuyor: Muhammet Baca ve 14 aylık bebeğin yaralandığı olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 14 aylık bebeğin yaralandığı komşu kavgasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde jandarma ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından taraflar arasında tartışmanın yeniden alevlendiği, Selvet E.’nin baba Muhammet Baca’ya yumruk salladığı, ardından sokağın üst kısmında kadınlar arasında arbede yaşandığı görüldü. Kamera açısı dışında kalan noktada Şener E.’nin baba ve kucağındaki bebeğe saldırdığı anların yaşandığı iddia edildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Muhammet Baca ve 14 aylık bebeğin yaralandığı komşu kavgasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık'a bağlı Esenköy beldesinde bir sene önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesi ile aynı binada oturan E. ailesi arasında çocuk gürültüsü, park, kaçak balkon kapaması nedeniyle çok sayıda tartışma yaşandı.

MUHAMMET BACA'NIN BURNU KIRILDI KIZININ KAFATASI ÇATLADI
Son olarak 20 Şubat 2026 tarihinde yaşanan olayda Muhammed Baca (34), kucağında 14 aylık kızı İkra varken Şener E.'nin çocuk scooterı ile saldırısına uğradı. Saldırıda babanın burnu kırılırken, kucağındaki 14 aylık çocuğu İkra'nın ise kafatası çatladı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde çocuk gürültüsü nedeniyle aralarında husumet olan komşularının saldırısına uğrayan babanın burnu kırılmış, kucağındaki 14 aylık kızının ise kafatası çatlamıştı. Olay günüyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. (İHA)

Yaralılar Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay sonrası gözaltına alınan Şener E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daha önce uzaklaştırma kararı verilen diğer şüpheli Selvet E. ise serbest kaldı. Minik İkra, 3 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI
Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, jandarma geldikten sonra taraflar arasında tartışma çıkıyor.

Selvet E.'nin yumruk salladığı baba, sonrasında yukarı sokağa çıkıyor. Yukarı sokakta ise kadınlar arasında arbede yaşanıyor. Bu sırada Şener E. ise kamera açısında olmayan anda iddiaya göre baba ve kızını yaralıyor.

