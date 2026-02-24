Epstein ile bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland intihara kalkıştı
Pedofili sapık milyarder Jeffrey Epstein dosyasında yeni bir kriz patlak verdi. Epstein ile temasları ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland’ın hakkında başlatılan soruşturma sonrası intihara kalkıştığı ve durumunun kritik olduğu bildirildi. ABD’de yayımlanan yeni belgelerde Jagland’ın Epstein’den maddi destek talep ettiği ve temas kurduğu iddiaları yer aldı.
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyasında dikkat çeken gelişme yaşandı.
DURUMU KRİTİK
Epstein ile yakın ilişki içinde olduğu ortaya çıkan ve Epstein'den pahalı hediyeler almış olabileceği şüphesiyle hakkında yolsuzluk soruşturması açılan eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland intihara kalkıştı. Jagland, hastaneye kaldırıldı. Eski başbakanın durumunun kritik olduğu öğrenildi.
JAGLAND'IN EPSTEİN İLE GEÇMİŞTEKİ TEMASLARI
Norveç polisinin Jagland hakkında soruşturma başlatma kararı, Epstein ile ilgili olarak ABD Adalet Bakanlığı tarafından son yayınlanan belgelerde ortaya çıkan bilgiler sonrasında geldi.
ZİYARET PLANLARI YAPIYORDU
Yeni belgeler, Jagland'ın 2014'te eşi, iki çocuğu ve oğlunun kız arkadaşıyla birlikte Florida, Palm Beach'te ve Epstein'in sahibi olduğu adaya ziyaret gerçekleştirme planları yaptığını gösterdi.
EPSTEİN'DEN YARDIM İSTEMİŞTİ
Daha önce Dışişleri Bakanı ve Norveç Nobel Barış Ödülü Komite Başkanı olarak da görev yapmış olan Jagland'ın 2014 tarihli bir e-postada Oslo'daki bir dairenin finansmanı için Epstein'den yardım istediği de ortaya çıkmıştı.
PUTİN'E ULAŞMAYA ÇALIŞIYORDU
2018 tarihli bir yazışmada ise Epstein'in Jagland'dan kendisiyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında bir görüşme ayarlamasını istediği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunmak istediği bazı görüşleri olduğunu anlattığı görülmüştü. Jagland, Epstein'in komplo teorilerine konu olan özel adasına hiç gitmediğini söylemişti.