G.Saray’ın yıldız ismi İlkay Gündoğan başarının tesadüf olmadığını gösterdi! Tam bir profesyonellik örneği

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı 34 yaşındaki İlkay Gündoğan, örnek yaşantısıyla herkesin takdirini kazanıyor. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, İlkay Gündoğan'ın yıllardır yaşadığı yaşam tarzını gündeme getirdi. Tecrübeli futbolcunun yıllardır başarıyla mücadele etmesindeki en önemli etken beslenmesi... Yıldız futbolcu, yediği ve içtiği şeylere çok dikkat gösteriyor. Akşam 8'den sonra hiçbir şey yemiyor. Her zaman ideal kilosunda kalıyor. İlkay Gündoğan, asla şeker tüketmiyor.



GENÇLERE ROL MODEL OLUYOR

Bild, İlkay Gündoğan'ın bu disiplinle son 4 sezonda sadece 1 maç kaçırdığına vurgu yaptı. Galatasaray'ın orta sahasındaki maestrosu, takım arkadaşları tarafından da çok seviliyor. Genç futbolculara her zaman rol model oluyor. Düzenli aile yaşantısı ve yaptığı yardımlarla hep örmek gösteriliyor. Sarı-Kırmızılı taraftarların gözbebeği olan İlkay, takım kaptanı olmamasına rağmen maçlarda aldığı sorumlulukla arkadaşlarını yönlendiriyor. Bu sezon 10 maçta görev alan 34 yaşındaki futbolcu, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

SU VE ÇAY VAZGEÇİLMEZLERİ

Galatasaray'ın yıldızı İlkay Gündoğan, akşam 8'den sonra yemek yemiyor. Akşamları sadece su veya çay içiyor. Karbonhidratlı ve şekerli veya çikolatalı yiyeceklerden uzak duruyor. Yakın arkadaşlarına da bu şekilde beslenmelerini öneriyor.



G.Saray forması giyen İlkay Gündoğan bu sezon 6 maçta görev alırken 1 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.