PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

G.Saray'ın yıldız ismi İlkay Gündoğan başarının tesadüf olmadığını gösterdi! Tam bir profesyonellik örneği

İlkay Gündoğan, kariyeri boyunca disiplini elden bırakmadı. Beslenmesine özen gösterdi... Akşam 8’den sonra yemedi. Şeker tüketmedi. Profesyonelliğiyle son 4 sezonda sadece 1 maç kaçırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ekim 2025
G.Saray’ın yıldız ismi İlkay Gündoğan başarının tesadüf olmadığını gösterdi! Tam bir profesyonellik örneği

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı 34 yaşındaki İlkay Gündoğan, örnek yaşantısıyla herkesin takdirini kazanıyor. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, İlkay Gündoğan'ın yıllardır yaşadığı yaşam tarzını gündeme getirdi. Tecrübeli futbolcunun yıllardır başarıyla mücadele etmesindeki en önemli etken beslenmesi... Yıldız futbolcu, yediği ve içtiği şeylere çok dikkat gösteriyor. Akşam 8'den sonra hiçbir şey yemiyor. Her zaman ideal kilosunda kalıyor. İlkay Gündoğan, asla şeker tüketmiyor.

GENÇLERE ROL MODEL OLUYOR
Bild, İlkay Gündoğan'ın bu disiplinle son 4 sezonda sadece 1 maç kaçırdığına vurgu yaptı. Galatasaray'ın orta sahasındaki maestrosu, takım arkadaşları tarafından da çok seviliyor. Genç futbolculara her zaman rol model oluyor. Düzenli aile yaşantısı ve yaptığı yardımlarla hep örmek gösteriliyor. Sarı-Kırmızılı taraftarların gözbebeği olan İlkay, takım kaptanı olmamasına rağmen maçlarda aldığı sorumlulukla arkadaşlarını yönlendiriyor. Bu sezon 10 maçta görev alan 34 yaşındaki futbolcu, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

SU VE ÇAY VAZGEÇİLMEZLERİ
Galatasaray'ın yıldızı İlkay Gündoğan, akşam 8'den sonra yemek yemiyor. Akşamları sadece su veya çay içiyor. Karbonhidratlı ve şekerli veya çikolatalı yiyeceklerden uzak duruyor. Yakın arkadaşlarına da bu şekilde beslenmelerini öneriyor.

G.Saray forması giyen İlkay Gündoğan bu sezon 6 maçta görev alırken 1 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Pakistan–Afganistan sınırında sıcak temas! Jetler havalandı, 7 bölgede çatışma var
İş arayanlara maaş devletten! Kime ne kadar ödeniyor? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor?
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’e konuştu: Kıbrıs’ta tek çözüm iki devletli yapıdır
Kartal orta saha transferinde büyük yarış içinde! Sergen Yalçın rotayı belirledi
Başkan Erdoğan’dan AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı’nda önemli açıklamalar! Siyoniste net mesaj: İsrail attığı imzanın arkasında durmalı
Bizim Çocuklar tarihte ilki başardı! Bulgaristan - Türkiye: 1-6 | MAÇ SONUCU
Gazze için Şarm El-Şeyh’te kritik zirve: ABD davet listesini genişletti
ABD’nin Ortadoğu Temsilcisi Witkoff, Netanyahu ismini anınca protesto edildi
Rize’de STK’lar ile buluşma | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Hedef Türkiye Yüzyılı: Dünyaya öncülük eden bir Türkiye var!
Fenerbahçe’den Merih Demiral atağı! Transfer bu kez bitecek
Avukat Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme: Şüphelilerin hücre evinden ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan baba ocağında: Önce komşularla sohbet sonra Ayder Yaylası
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yıldız futbolcu için transfer savaşı!
Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in Jeffrey Epstein’la yaptığı gizli görüşme yıllar sonra ortaya çıktı!
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Ankara’da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi düzenlenecek
Galatasaray’ın orta sahası alev alacak! Yeni yıldız Süper Lig’den
Mehmetçik Gazze’ye gidecek mi? İşte kurulacak iki güç ve Türkiye’nin rolü
Çocuk suçlarıyla ilgili yeni yasayı TAKVİM açıklıyor! Çeteler yandı | İşte yeni Minguzzi yasası
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze’ye dönüş başladı | Lübnan’a saldırı
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu: Ezber bozan bir sezon geliyor!