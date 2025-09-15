SON DAKİKA
12 Dev Adam EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya kaybetti... Bu takımla gurur duy Türkiye!

Almanya’ya karşı başa baş oynayan Türkiye maçın sonunu getiremedi ve rakibine mağlup olarak gümüş madalyayla yetindi. Ay-Yıldızlılar mücadelesiyle ve sergilediği müthiş performansla Türk milletine çok büyük bir gurur yaşattı

Giriş Tarihi :15 Eylül 2025
12 Dev Adam EuroBasket 2025 finalinde Almanya’ya kaybetti... Bu takımla gurur duy Türkiye!

EuroBasket 2025 finalinde Türkiye'yi 88-83 mağlup eden Almanya, kupanın sahibi oldu. A Milli Takım, EuroBasket'te 2001'in ardından 2025'te de ikinci olarak gümüş madalya elde etti. Karşılıklı basketlerle geçen ilk çeyrek 24-22'lik Almanya üstünlüğü ile sona erdi. 2. çeyrekte Alperen Şengün'ün devreye girmesiyle hücumda ivme yakalayan 12 Dev Adam Almanya karşısında soyunma odasına 46-40 önde gitti.

BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANDI
Milliler, iki takımın da 3 sayı çizgisinin gerisinden ve pota altından skor ürettiği üçüncü periyodu 67-66 önde tamamladı. Son çeyrekte dış atışlardan çok kritik basketler bulan Almanya, 37. dakikada öne geçti: 76-77. Skor üstünlüğünün birkaç kez el değiştirdiği bu bölümde Almanya, Schröder'in basketiyle son 18 saniyeye 86-83 önde girdi. Kalan bölümü daha iyi oynayan Almanya, karşılaşmayı 88-83 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.


BAKAN BAK'TAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Bak,"Türk sporu adına tarihi bir gün yaşadık. Milli Basketbol Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Heyetimize, kulüplerimize ve katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Ay-Yıldızlı ekibimiz galibiyete çok yaklaştığı maçı son 2 dakikada kaybederek şampiyonayı gümüş madalya alarak tamamladı.

ALPEREN ŞENGÜN EN İYİ BEŞE SEÇİLDİ
Milli Takımımız'ın yıldızı Alperen Şengün, EuroBasket 2025'in en iyi beşine seçildi. Almanya'dan Dennis Schröder ise turnuvanın MVP'si oldu. Yunanistan'dan Giannis, Almanya'dan Dennis Schröder, Franz Wagner ve Slovenya'dan Luka Doncic yer alıyor.

Gümüş madalya kazanan takımımızda Alperen Almanya önünde 28 sayı kaydetti.

SON TOPA KADAR MÜCADELE ETTİK!
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu final sonrası "Son topa kadar mücadele eden oyuncularımızı, başantrenörümüzü tebrik ediyorum" paylaşımı yaptı.

