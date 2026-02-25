CANLI YAYIN

Juventus - Galatasaray | ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI CANLI

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, son 16 play-off turu rövanş maçında Juventus'a konuk oluyor. Sarı kırmızılılar, Rams Park'ta elde ettiği 5-2'lik galibiyet sonrası büyük bir avantaj yakalamıştı. Cimbom'un hedefi, İtalya'da da kazanarak veya en azından skor üstünlüğü ile Torino'dan ayrılıp son 16 takım arasına adını yazdırmak. Juventus - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Juventus deplasmanına çıkıyor ve ilk maçı 5-2 kazandığı için her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçecek.
  • Sarı-kırmızılı takım turu geçmesi halinde 12 sezon sonra Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselecek ve rakibi Liverpool ya da Tottenham olacak.
  • Galatasaray'da Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için rövanş maçında forma giyemeyecek.
  • Juventus, son 5 resmi maçında 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak kötü bir dönem geçiriyor ve Serie A'da 5. sırada bulunuyor.
  • Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un konuğu oluyor.

İLK 11'LER

JUVENTUS:Perrin, Gatti, Locatelli, Kelly, Conceiçao, Koopmeiners, Kenan, Kalulu, Thuram, Mckennie, David

GALATASARAY:Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Torreira, Abdülklerim, Osimhen, Barış Alper, Lang, Lemina

TUR SENARYOSU

İlk maçta Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray, rövanşta her türlü galibiyet ve beraberlikte adını son 16 turuna yazdıracak. Sarı-kırmızılılar iki farklı mağlubiyet halinde de turu geçecek. Üç farklı yenilgide mücadele uzatmaya gidecek, dört veya daha farklı mağlubiyette ise turu Juventus geçecek.

MUHTEMEL RAKİPLER LIVERPOOL YA DA TOTTENHAM

Galatasaray'ın turu geçmesi halinde son 16 turundaki rakibi İngiltere'den Liverpool veya Tottenham olacak. Rövanşın sonucu, eşleşmenin hangi hatta şekilleneceğini de belirleyecek.

GALATASARAY'DA STATÜ ENGELİ

Galatasaray'da üç futbolcu, statü gereği rövanş maçında forma giyemeyecek. Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için Juventus karşısında sahada olmayacak.

DÖRT İSİM SINIRDA

Sarı-kırmızılılarda dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı, rövanşta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.

KONYASPOR MAĞLUBİYETİNİ UNUTTURMA HEDEFİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de geçen hafta sonu TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 kaybettiği maçın ardından Avrupa'da moral arıyor. Sarı-kırmızılılar, Juventus karşısında turu geçerek yeniden çıkış yakalamayı amaçlıyor.

LEMINA ESKİ TAKIMINA KARŞI

Mario Lemina, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Juventus'a karşı sahaya çıkabilecek. İlk maçta sarı kart cezası nedeniyle oynayamayan Gabonlu orta saha, 2015-2017 yılları arasında Juventus forması giymiş ve İtalya ekibinde 42 maçta 3 gol kaydetmişti.

12 SEZON SONRA SON 16'NIN KIYISINDA

Galatasaray, tur atlaması halinde 12 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'nde yeniden son 16 turuna yükselecek. Sarı-kırmızılılar, 2013-2014 sezonunda Juventus'u iç sahada 1-0 yenerek gruptan çıkmış, ardından son 16 turunda Chelsea'ye elenmişti.

JUVENTUS'TA MORALLER DÜŞÜK

Juventus, Serie A'nın 26. haftasında sahasında Como'ya 2-0 mağlup oldu. Torino ekibi, 27. hafta öncesinde ligde 46 puanla 5. sırada yer alıyor.

SON 5 MAÇTA GALİBİYET YOK

Juventus, son 5 resmi maçında 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bu süreçte Atalanta'ya İtalya Kupası'nda deplasmanda 3-0 kaybeden İtalyan ekibi, ligde Lazio ile 2-2 berabere kaldı, Inter'e 3-2 yenildi, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 5-2 kaybetti ve son olarak Como'ya 2-0 mağlup oldu. Torino temsilcisi bu dönemde 6 gol atarken 15 gol yedi.

