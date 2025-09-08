Onana Trabzon yolcusu

Kaleci arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Manchester United'ın Kamerunlu eldiveni Andre Onana'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için İngiliz ekibiyle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlamıştı. Fırtına, 29 yaşındaki oyuncu ile yapılan temaslarda prensip anlaşmasına varan Bordo-Mavili takımın transfer için Onana'nın son kararını bekliyor. Tecrübeli kalecinin transferinin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Manchester United ile 50 maça çıkan Onana 65 gole engel olamazken, 11 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı.