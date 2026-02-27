Netflix çekildi Warner Bros. savaşını Paramount kazandı: Siyonist Ellison ailesi ABD medyasını kuşatıyor

Paramount Warner Bros'u satın alarak tekelleşmeye yol açıyor

WARNER BROS., HBO, CNN, TNT, TBS…

Düzenleyici onayların alınması halinde Paramount, yalnızca Warner Bros. ve HBO'yu değil, aynı zamanda CNN, TNT, TBS ve Food Network gibi birçok popüler kanalı da bünyesine katacak. Anlaşma, izleyici alışkanlıkları ve teknolojideki sarsıcı değişimlere uyum sağlamaya çalışan eğlence sektörü için büyük bir dönüm noktası anlamına geliyor.

Warner Discovery CEO'su David Zaslav ise "Yönetim kurulumuz Paramount ile birleşme anlaşmasını onayladığında, bu hissedarlarımız için muazzam bir değer yaratacak"dedi.

İLK ANLAŞMAYI NETFLIX YAPMIŞTI

Paramount'un geçen yıl yaptığı birden fazla talep edilmemiş teklifin ardından Warner bir satış süreci başlatmış ve bu süreç Netflix'in kazanan taraf olmasıyla sonuçlanmıştı. Netflix, aralık ayında Warner'ın stüdyolarını ve HBO Max'i hisse başına 27,75 dolar ya da toplam 72 milyar dolar karşılığında satın almak üzere anlaşma imzalamıştı.

Bundan kısa bir süre sonra Paramount, Netflix'in istemediği kablo ağları da dahil olmak üzere şirketin tamamı için hissedarlara doğrudan hisse başına 30 dolarlık bir teklif sunarak düşmanca bir devralma girişiminde bulundu.

Netflix'in Warner ile anlaşmasını duyurmasından bu yana Wall Street, Netflix hisselerini cezalandırdı. Netflix'in piyasa değeri, geçen Eylül ayında Warner için potansiyel bir alıcı olarak görülmesinden bu yana geçen haftaya kadar 170 milyar dolardan fazla silindi.



Bu haftanın başlarında Paramount, hisse başına 31 dolar veya yaklaşık 81 milyar dolarlık revize edilmiş teklifini sundu. Teklif, düzenleyici kaygılar nedeniyle işlemin gerçekleşmemesi durumunda Paramount'un ödeyeceği 7 milyar dolarlık artırılmış bir fesih ücretini de içeriyordu. Paramount, Warner'ın Netflix'e ödeyeceği 2,8 milyar dolarlık fesih ücretini de karşılayacağını belirtti.