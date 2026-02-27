Netflix çekildi Warner Bros. savaşını Paramount kazandı: Siyonist Ellison ailesi ABD medyasını kuşatıyor
ABD’de İsrail aparatlarının güç savaşı medyayı tamamen dönüştürüyor. Warner Bros. Discovery savaşının kazananı son bir hamleyle Paramount oldu. Aralık ayında anlaşma yapan Netflix, Paramount’un son teklifini karşılamayacağını söyledi ve ihaleden çekildi. Warner Bros., HBO, CNN gibi pek çok marka siyonist iltisaklı Ellison ailesinin eline geçerken ABD’de tekelcilik tartışmaları yeniden başlıyor.
Paramount ve Netflix'in Warner Bros. Discoveri savaşı sona erdi. Netflix büyük ihaleden çekildiğini duyururken Hollywood'un ikonik şirketi Warner Bros Discovery için yapılan ihaleyi Paramount Skydance kazandı.
NETFLIX GERİ ÇEKİLDİ
Netflix, David Ellison liderliğindeki şirketin yaptığı son teklifi karşılamayacağını söyledi. Paramount ise HBO, Superman ve Harry Potter gibi marka ve içeriklere ev sahipliği yapan eğlence şirketinin kontrolünü almaya hazırlanıyor.
PARAMOUNT'UN SON TEKLİFİ FAZLA GELDİ
Netflix eş CEO'ları Ted Sarandos ve Greg Peters yaptıkları açıklamada, "Her zaman disiplinli davrandık ve Paramount Skydance'in son teklifini karşılamak için gereken fiyat seviyesinde bu anlaşma artık finansal olarak cazip değil. Bu nedenle teklifi eşleştirmeyi reddediyoruz. Bu işlem doğru fiyatta 'olsa iyi olur' kategorisindeydi, her ne pahasına olursa olsun 'olmazsa olmaz' değildi." ifadelerini kullandı.
WARNER BROS., HBO, CNN, TNT, TBS…
Düzenleyici onayların alınması halinde Paramount, yalnızca Warner Bros. ve HBO'yu değil, aynı zamanda CNN, TNT, TBS ve Food Network gibi birçok popüler kanalı da bünyesine katacak. Anlaşma, izleyici alışkanlıkları ve teknolojideki sarsıcı değişimlere uyum sağlamaya çalışan eğlence sektörü için büyük bir dönüm noktası anlamına geliyor.
Warner Discovery CEO'su David Zaslav ise "Yönetim kurulumuz Paramount ile birleşme anlaşmasını onayladığında, bu hissedarlarımız için muazzam bir değer yaratacak"dedi.
İLK ANLAŞMAYI NETFLIX YAPMIŞTI
Paramount'un geçen yıl yaptığı birden fazla talep edilmemiş teklifin ardından Warner bir satış süreci başlatmış ve bu süreç Netflix'in kazanan taraf olmasıyla sonuçlanmıştı. Netflix, aralık ayında Warner'ın stüdyolarını ve HBO Max'i hisse başına 27,75 dolar ya da toplam 72 milyar dolar karşılığında satın almak üzere anlaşma imzalamıştı.
Bundan kısa bir süre sonra Paramount, Netflix'in istemediği kablo ağları da dahil olmak üzere şirketin tamamı için hissedarlara doğrudan hisse başına 30 dolarlık bir teklif sunarak düşmanca bir devralma girişiminde bulundu.
Netflix'in Warner ile anlaşmasını duyurmasından bu yana Wall Street, Netflix hisselerini cezalandırdı. Netflix'in piyasa değeri, geçen Eylül ayında Warner için potansiyel bir alıcı olarak görülmesinden bu yana geçen haftaya kadar 170 milyar dolardan fazla silindi.
Bu haftanın başlarında Paramount, hisse başına 31 dolar veya yaklaşık 81 milyar dolarlık revize edilmiş teklifini sundu. Teklif, düzenleyici kaygılar nedeniyle işlemin gerçekleşmemesi durumunda Paramount'un ödeyeceği 7 milyar dolarlık artırılmış bir fesih ücretini de içeriyordu. Paramount, Warner'ın Netflix'e ödeyeceği 2,8 milyar dolarlık fesih ücretini de karşılayacağını belirtti.
HİSSE SAVAŞININ ARDINDA İSRAİL APARATLARI VAR
Netflix ile Paramout'un Warner Bros. savaşının ardında ise İsrail aparatlarının savaşı var. Siyonist iltisaklı Ellison ailesi ağustos ayında CBS ve birçok kablo kanalının sahibi olan film stüdyosu Paramount'u satın almıştı. Paramount aylardır Warner Bros. ve HBO Max'in peşindeydi.
ABD'DE MEDYA DÖNÜŞÜYOR
Paramount'un zaferi Hollywood'daki "Beş Büyük" stüdyodan ikisini (Warner Bros. ve Paramount Pictures) aynı çatı altında toplayacak. Ancak bu durum beraberinde ciddi tartışmaları da getiriyor.
TEKELCİLİK VE FİLİSTİN KARŞITLIĞI
Haber Dünyasında Yeni Dönem:Paramount bünyesindeki CBS News ile Warner'ın CNN kanalı birleşecek. Bu durum, medya çeşitliliği konusunda şimdiden tartışmalara yol açıyor.
İdeolojik Değişim Sinyalleri:David Ellison'ın CBS News'in başına Bari Weiss'ı getirmesi ve merkeze hitap eden bir yayın politikası izleyeceğini açıklaması, CNN'in geleceği hakkında soru işaretleri yarattı.
Ağustos ayında, Ellison ailesinin medya şirketi Skydance (Larry Ellison tarafından finansal olarak desteklenen ve oğlu David tarafından yönetilen şirket), CBS ve birçok kablo kanalının sahibi olan film stüdyosu Paramount'u satın aldı. Konuşma özgürlüğüne ve Filistin özgürlüğüne şiddetle karşı çıkan Bari Weiss, CBS News'in genel yayın yönetmeni olarak atandı.
Düzenleyici Engeller: Adalet Bakanlığı ve kongre üyelerinin, pazar payı tekelleşmesi nedeniyle anlaşmayı büyüteç altına alması bekleniyor.
BİR FİNANSMAN DA TRUMP'IN DAMADI
Paramount'un finansmanları arasında Suudi Arabistan Krallığı Kamu Yatırım Fonu, Abu Dabi'den L'imad Holding Company PJSC, Katar Yatırım Otoritesi (Katar) ve ABD BaşkanıDonald Trump'ın damadı Jared Kushner'in yatırım fonu olan Affinity Partners da yer alıyor.