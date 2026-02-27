CHP'de bir ihraç dalgası daha: 9 milletvekili hedefte!

OĞUZ KAAN SALICI DA AYNI MEKANDAYDI Ancak Salıcı'yla ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi gündeme geldi. İddiaya göre Salıcı yemek için aynı mekana geldi, toplantı yapan grupla karşılaşınca "Çağrılmadığım masaya gitmem" dedi. Salıcı cephesi ise TAKVİM'e açıklama yaparak aile yemeği için mekanda bulunduklarını, herhangi bir davet almadıklarını ve söz konusu diyaloğun yaşanmadığını öne sürdü.

30 İLÇE BAŞKANININ İHRACI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Kriz, yaklaşık iki ay önce"arınma" çağrısına imza atan 30 eski ilçe başkanının disipline sevk edilmesiyle büyüdü. Sosyal medyada Ekrem İmamoğlu'na yakın trol hesapların duyurduğu ihraç sonrası parti içi muhalefet daha da hareketlendirdi.

VEKİLLERDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

İhraç kararlarının ardından Oğuz Kaan Salıcı'nın da aralarında bulunduğu Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç, Gamze Akkuş İlgezdi, Gürsel Erol, Hüseyin Yıldız, Orhan Sarıbal ve Engin Altay, Faik Öztrak, gibi isimler yaptıkları açıklamalarda Özel yönetimini eleştirdi.

CHP'de iç kriz büyüyor (Görsel TAKVİM Grafik ekibi tarafından oluşturulmuştur)

9 VEKİL İHRAÇ MI EDİLECEK?

Yaşananların ardından kulislerde bomba bir iddia konuşulmaya başlandı. CHP yönetiminin "arınalım" çağrısına imza atan ve son süreçte Genel Merkez'e açık şekilde itiraz eden 9 milletvekilini disipline sevk ederek ihraç edebileceği öne sürüldü.

Listede, Kasım ayındaki bildiriye imza atan, Ankara'daki toplantıya katılan ve ihraçlara karşı açıklama yapan isimlerin yer aldığı belirtiliyor. Bazı isimlerin üç süreçte de aktif olduğu, bazılarının ise yalnızca bildiri veya toplantı ayağında yer aldığı ifade ediliyor.

"BU ÇATLAK SESLERİN SUSTURULMASI LAZIM"

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı Şaban Sevinç ise ilk bildiriye imza atan 9 ismi işaret ederek, "CHP yönetimi bu işi kökten halletmeli. Siyaset kararsızlık belirsizlik kaldırmaz. Siyasette kararını verirsin düşünürsün tartarsın kararını verirsin. O kararını takır takır uygularsın. İhraç etmek sert mi olur yumuşak mı olur, etsek ne olur etmesek ne olur... Bunu sürüncemede bırakırsan büyük darbe alırsın parti olarak. Başta 18 Kasım'da bildiriye imza atarak bu ihanet sürecini başlatan 10 vekil olmak üzere 1'i gitti 9'u kaldı. Hemen disipline verir biran önce partiden ihraç ederim. Bütün çatlak sesleri susturması göndermesi gerekir CHP'nin."dedi.

