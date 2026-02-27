CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde hakkını arayan işçilerden eylem: Taksit taksit maaş istemiyoruz

Haziran ayı maaşının 8-9 taksitte ödendiği, temmuz ayı için ise sadece 10 bin lira yatırıldığı ifade edildi.

CHP'li belediyede işçiler sokağa indi.

MAAŞIMIZI ZAMANINDA İSTİYORUZ



Maaş ödemelerinde ciddi aksamalar yaşandığını belirten Kıray, "7 aydır süregelen ödeme düzensizliğine ve işçilerin görev tanımları dışındaki tesislerde görevlendirilme hazırlıklarına tepki göstermek için toplandık. Dayanacak gücümüz kalmadı. Bize İller Bankası kesintileri ve hacizler gerekçe gösteriliyor. Bunu anlayabiliyoruz ancak her zaman işçiden tasarruf ediliyor. Biz sadece maaşımızı zamanında istiyoruz." dedi.