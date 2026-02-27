Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Şarkıcı Edis havalimanında gözaltına alındı
Son dakika haberi! Şarkıcı Edis Görgülü, uyuşturucu soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu kapsamında yurt dışı dönüşü havaalanında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Edis’in test verdiği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürdürülüyor.
Hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Edis Görgülü İstanbul Havalimanında gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Edis'in test verdiği öğrenildi.