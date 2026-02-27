Tek hedefleri Avrupa! İşte Liverpool'un dikkat edilmesi gereken yönleri

Liverpool'un kadrosunda Mohamed Salah, Virgil van Dijk ve Alisson gibi önemli futbolcular bulunuyor.

Liverpool, İngiltere Premier Lig'de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen bu sezon lider Arsenal'in 16 puan gerisinde kalarak ilk 5'e girme mücadelesi veriyor.

İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz sezon en yakın rakibi Arsenal'in 10 puan önünde şampiyon olan Liverpool, bu sezon beklentilerin epey uzağında kaldı. Arne Slot yönetiminde iddialı giriş yapan Kırmızılar, 4 maçlık mağlubiyet ve beraberlik serileri yakalayarak zirvenin uzağında kaldı.

Lider Arsenal'in 16 puan gerisinde bulunan Liverpool, Chelsea ve Manchester United ile birlikte ilk 5'te yer alma mücadelesi veriyor.