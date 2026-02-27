Tek hedefleri Avrupa! İşte Liverpool'un dikkat edilmesi gereken yönleri
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 1-0 mağlup ettiği Liverpool, Avrupa’nın önde gelen ekiplerinden biri. İngiliz devi, 2025-2026 sezonunda Premier Lig'de zirveden uzak kalırken Avrupa’da ise iddiasını sürdürüyor. İşte Liverpool'un güncel formu hakkında bilinmesi gerekenler...
Hızlı Özet Göster
- Liverpool, İngiltere Premier Lig'de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen bu sezon lider Arsenal'in 16 puan gerisinde kalarak ilk 5'e girme mücadelesi veriyor.
- Arne Slot yönetimindeki Liverpool, Premier Lig'de 4 maçlık mağlubiyet ve beraberlik serileri yaşadı.
- Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 8 maçta 6 galibiyet 2 mağlubiyet alarak Galatasaray ve PSV'ye yenildi.
- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.
- Liverpool'un kadrosunda Mohamed Salah, Virgil van Dijk ve Alisson gibi önemli futbolcular bulunuyor.
İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz sezon en yakın rakibi Arsenal'in 10 puan önünde şampiyon olan Liverpool, bu sezon beklentilerin epey uzağında kaldı. Arne Slot yönetiminde iddialı giriş yapan Kırmızılar, 4 maçlık mağlubiyet ve beraberlik serileri yakalayarak zirvenin uzağında kaldı.
Lider Arsenal'in 16 puan gerisinde bulunan Liverpool, Chelsea ve Manchester United ile birlikte ilk 5'te yer alma mücadelesi veriyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2 MAĞLUBİYET
Bu sezon hedefini UEFA Şampiyonlar Ligi olarak belirleyen Liverpool, lig aşamasında çıktığı 8 maçta 6 galibiyet 2 mağlubiyet aldı.
İngiliz temsilcisi, Atletico Madrid, Frankfurt, Real Madrid, Inter, Marsilya ve Karabağ'ı yenerken, Galatasaray ve PSV karşılaşmalarından mağlup ayrıldı.
OSIMHEN'İN PENALTISI SKORU BELİRLEDİ
Şampiyonlar Ligi lig aşamasında tek maç üzerinden oynanan mücadelede Liverpool topa sahip oldu ancak Galatasaray savunma disiplinini korudu. Karşılaşmanın kırılma anı kazanılan penaltı oldu. Victor Osimhen'in golüyle sarı-kırmızılılar sahadan 1-0 galip ayrıldı.
ETKİLİ OYUNCULARI VAR
Yaz transfer döneminde Ekitike, Wirtz ve Isak gibi transferlerle adından söz ettiren Liverpool'un kadrosunda birbirinden önemli isimler bulunuyor.
Hücum hattında Mohamed Salah ön plana çıkarken, savunmanın liderliğini Virgil van Dijk üstleniyor. İngiliz ekibinin kalesinde ise Brezilyalı milli kaleci Alisson bulunuyor.