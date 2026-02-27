CANLI YAYIN

Galatasaray'ın rakibi Liverpool

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Juventus'u eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı. Sarı kırmızılılar, bu turda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile eşleşti. Son 16 turunda ilk karşılaşmalar 10-11 Mart tarihlerinde, rövanş mücadeleleri ise 17-18 Mart’ta oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle netleşti.

Juventus'u eleyerek adını bu tura yazdıran Galatasaray, İngiltere Premier Lig temsilcisi Liverpool ile eşleşti.

MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Son 16 turunda ilk karşılaşmalar 10-11 Mart tarihlerinde İstanbul'da, rövanş mücadeleleri ise 17-18 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.

Galatasaray, iki ayaklı eşleşmede çeyrek final bileti arayacak.

Tek hedefleri Avrupa! İşte Liverpool'un dikkat edilmesi gereken yönleri

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMESİ DE NETLEŞTİ

Sarı-kırmızılı ekip turu geçmesi halinde çeyrek finalde PSG-Chelsea eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Olası yarı final durumunda ise rakip, son 16 turundaki Real Madrid-Manchester City ve Atalanta-Bayern Münih eşleşmelerinden son 4'e kalacak takım olacak.

Galatasaray'ın rakibi Liverpool-3
Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Real Madrid - Manchester City
Bodo/Glimt - Sporting
Paris Saint-Germain - Chelsea
Newcastle United - Barcelona
Liverpool - Galatasaray
Atletico Madrid - Tottenham
Atalanta - Bayern Münih
Arsenal - Bayer Leverkusen

