Galatasaray'ın rakibi Liverpool
Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Juventus'u eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı. Sarı kırmızılılar, bu turda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile eşleşti. Son 16 turunda ilk karşılaşmalar 10-11 Mart tarihlerinde, rövanş mücadeleleri ise 17-18 Mart’ta oynanacak.
MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU
Son 16 turunda ilk karşılaşmalar 10-11 Mart tarihlerinde İstanbul'da, rövanş mücadeleleri ise 17-18 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.
Galatasaray, iki ayaklı eşleşmede çeyrek final bileti arayacak.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMESİ DE NETLEŞTİ
Sarı-kırmızılı ekip turu geçmesi halinde çeyrek finalde PSG-Chelsea eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Olası yarı final durumunda ise rakip, son 16 turundaki Real Madrid-Manchester City ve Atalanta-Bayern Münih eşleşmelerinden son 4'e kalacak takım olacak.
Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler şu şekilde oluştu:
Real Madrid - Manchester City
Bodo/Glimt - Sporting
Paris Saint-Germain - Chelsea
Newcastle United - Barcelona
Liverpool - Galatasaray
Atletico Madrid - Tottenham
Atalanta - Bayern Münih
Arsenal - Bayer Leverkusen