Ramazan'da bağışıklığı güçlendiren 10 besin
Sağlıklı bir Ramazan geçirebilmek için bağışıklık sisteminin her zamankinden daha güçlü olması gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik, bağışıklığı güçlendiren 10 besini sıralıyor.
Kışın dondurucu soğukları, kapalı alanlarda geçirilen uzun süreler ve kalabalık ortamlarda enfeksiyonların yüksek bulaş riskine sahip olması... Tüm bunlar sağlıklı bir Ramazan geçirebilmek için bağışıklık sisteminin her zamankinden daha güçlü olmasını gerektiriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik, Ramazan'da bağışıklığı güçlendiren 10 besini anlatıyor:
PORTAKAL
Enfeksiyonlara karşı savunmada beyaz kan hücreleri üretimini destekler. İftardan sonra tüketildiğinde hem sıvı desteği sağlar hem de tatlı ihtiyacını doğal şekilde dengeler.
KIRMIZI LAHANA
İçeriğindeki mor pigmentler güçlü antioksidan etki göstererek hücreleri; sindirim sonrası oluşan toksinlerin vücutta oluşturduğu oksidatif stresten korur.
MANDALİNA
Vücudun enfeksiyonlardan korunmasına destek olur. Hafif ve kolay tüketilebilir yapısıyla Ramazan'da vitamin, sıvı ve tatlı ihtiyacına destek olur ama aşırıya kaçılmamalıdır.
KİVİ
Uzun süreli açlıkta sık görülen sindirim problemlerinin azaltılmasına destek verir. Aynı zamanda içerdiği doğal enzimler protein sindirimine ve iftar sonrası rahatlamaya katkı sağlar.
ISPANAK
Vücudun ilk savunma hattı olan mukozal bariyeri güçlendirirken folat hücre yenilenmesini destekler. Düşük kalorili ama hacimli bir sebzedir; mide doluluğu sağlar. Sahurda yumurta ile tüketildiğinde protein ve lif kombinasyonu sayesinde tokluk süresini uzatır.
BROKOLİ
İçerdiği sulforafan sayesinde güçlü antioksidan ve detoks destekleyici etki gösterir. Lif ve su içeriği yüksektir; mide hacmini doldurarak doygunluk sağlar ve iftar sonrası ani acıkmaları önlemeye yardımcı olur.
HAVUÇ
Özellikle zeytinyağı ile birlikte tüketildiğinde daha iyi emilir ve A vitaminine dönüşerek bağışıklık ve solunum yolları sağlığını destekler. İftarda salatalara eklendiğinde kan şekerinin daha dengeli yükselmesine katkıda bulunur.
PIRASA
Zengin prebiyotik ve lif içeriğiyle bağırsak mikrobiyotasını besler. Güçlü bir bağırsak mikrobiyatası, güçlü bir bağışıklığın göstergesidir. İçeriğindeki lif sayesinde sindirim süresi uzar ve tokluk hissini artırır.
LİMON
İftarda salatalara sıkılan limon suyu, bitkisel kaynaklı demirin emilimini artırır. Mide asidini dengeleyerek hazımsızlık ve şişkinlik şikayetlerinin azalmasına yardımcı olabilir. Gün içindeki susuzluğun dengelenmesine destek sağlar.
YOĞURT
İçeriğindeki kalsiyum ve probiyotik bakteriler bağışıklık hücrelerini aktive eder. Yüksek protein içeriği mide boşalmasını yavaşlatır. Sahurda tüketildiğinde gün boyu kan şekerini dengeler, iftar sonrası tokluğu uzatarak tatlı isteğini azaltır.