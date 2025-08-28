PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

12 Dev Adam ev sahibi Letonya’yı farklı geçti: 93-73

Ay-Yıldızlı ekibimiz grubundaki ilk maçta müthiş bir performans göstererek şov yaptı. Cedi 20, Kerem Sipahi 19, Alperen 16 sayıyla yıldızlaştı. Ekibimiz yarın Çekya ile oynayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ağustos 2025
12 Dev Adam ev sahibi Letonya’yı farklı geçti: 93-73

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

A Milli Erkek Basketbol Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçında ev sahibi Letonya'yı 93-73'lük skorla dize getirdi. Karşılaşmaya etkili başlayan Türkiye pota altından kaydettiği sayılarla 4. dakikada farkı çift hanelere çıkardı.

3-13. Ancak ilk periyotta 11-0'lık bir seri yakalayan Letonya farkı 3 sayıya kadar indirdi. Takımımız devreyi 24-21 devreyi de 47-39 üstün kapatmayı başardı. 3. periyotta Letonya'ya karşı büyük bir üstünlük kuran takımımız peş peşe bulduğu sayılarla son bölüme 72-55 önde girdi. Dördüncü ve son periyotta rahat bir oyun sergileyen Türkiye sahadan 93-73 galip ayrıldı. Takımımızda Cedi Osman 20, Kenan Sipahi 19, Alperen Şengün 16 sayıyla oynadı. Takımımız yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Büyük gün geldi! Başkan Erdoğan açıkladı: Bağımsızlığın yeni safhası Çelik Kubbe envantere alındı
Memur ve emekli maaşlarına yeni zam hesabı: Ocak’ta kim ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan soykırımcı İsrail’e Gazze tepkisi: Zalimler kaybedecek
Hokus pokus Şampiyonlar Ligi’nde yokuz! Benfica - Fenerbahçe: 1-0 | MAÇ SONUCU
Yine yargıyı tehdit etti! CHP’li Özel’den Akın Gürlek’e skandal ifadeler: Alnını karışlayacağım | Bakan Tunç’tan tepki: Siyaseten iflas ettiğinin açık göstergesi
ASSAN Group’a bağlı 10 şirkete kayyum! Sahibi Emin Öner’e FETÖ ve askeri casusluk suçundan gözaltı
Galatasaray’a Monaco’dan Wilfried Singo sonrası bir transfer daha!
Komisyonun 6. toplantısında söz hukukçularda! TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan net mesaj: Süreci en iyi şekilde tamamlayacağız
PKK yönünü Tel Aviv’e çevirdi! Karayılan zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu: Bu sorun çözülmezse daha sert dönem gelir
Galatasaray’da bir transfer daha! Wilfried Singo KAP’a bildirildi ve İstanbul’a geldi
Trabzonspor Louza için bastırıyor: Lokomotiv Moskova devrede
Kartal’ı Konferans Ligi’ne o yıldızlar uçuracak! İlk 11 netleşti
Başkan Erdoğan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı’nı kabul etti! Sürpriz forma
Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden kurultay davası öncesi bomba çıkış!
Yüzme Yarışı’nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’u uyarmış: Yanlış yöne gidiyorsun
Fondaş Samiye Özlem Gürses’e haciz şoku! Youtube’dan, CHP’den, sponsorlardan milyonları kaldırıyor... Mal varlığı ortaya çıktı
ChatGPT’den 16 yaşındaki gence 5-10 dakikada fotoğraflı intihar rehberi! Aile OpenAI ile davalık oldu
Yangın sonrası ihya başlıyor! İzmir ve Bilecik’teki köy evlerinin temeli atılacak
Fenerbahçe taraftarının hayaliydi! Galatasaray kapıyor
Epstein mağduru Virginia Giuffre’nin kitabında Henry Kissinger bombası! Büyük ifşa geliyor: İki ABD Başkanı da listede