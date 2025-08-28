12 Dev Adam ev sahibi Letonya’yı farklı geçti: 93-73

A Milli Erkek Basketbol Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçında ev sahibi Letonya'yı 93-73'lük skorla dize getirdi. Karşılaşmaya etkili başlayan Türkiye pota altından kaydettiği sayılarla 4. dakikada farkı çift hanelere çıkardı.

3-13. Ancak ilk periyotta 11-0'lık bir seri yakalayan Letonya farkı 3 sayıya kadar indirdi. Takımımız devreyi 24-21 devreyi de 47-39 üstün kapatmayı başardı. 3. periyotta Letonya'ya karşı büyük bir üstünlük kuran takımımız peş peşe bulduğu sayılarla son bölüme 72-55 önde girdi. Dördüncü ve son periyotta rahat bir oyun sergileyen Türkiye sahadan 93-73 galip ayrıldı. Takımımızda Cedi Osman 20, Kenan Sipahi 19, Alperen Şengün 16 sayıyla oynadı. Takımımız yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek.