MSB'den uyarı: SDG'nin tavrı Suriye'ye zarar veriyor | "Suriye bir karar alırsa Türkiye destek olacak"

Milli Savunma Bakanlığı 10 Mart Mutabakatı'na ayak direyen SDG'yi bir kez daha uyardı. Yapılan açıklamada, "SDG'nin tavrı Suriye'ye zarar veriyor" denildi. Yapılan açıklamada, "Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir insiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye ayağı SDG, İsrail'in güdümünde hareket ederek 10 Mart Mutabakatı'na ayak diriyor. SDG'ye verilen süre yılın sonuyla biterken MSB'den dikkat çeken bir uyarı geldi.

Bakanlık kaynakları SDG'nin Suriye'ye zarar verdiğine dikkat çekerek, Şam yönetiminin alacağı karara destek verileceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, yılın son basın bilgilendirme toplantısında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Beka ve güvenliğimize yönelen risk ve tehdit unsurları ile mücadelesini sınırlarımızda ve ötesinde kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kesintisiz bir şekilde devam ediyor" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Türkiye'nin, Suriye hükümetiyle ʺTek Devlet, Tek Orduʺ ilkesi doğrultusunda yakın iş birliğini sürdürdüğü vurgulanarak ʺSuriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktırʺ denildi (İHA)Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Türkiye'nin, Suriye hükümetiyle ʺTek Devlet, Tek Orduʺ ilkesi doğrultusunda yakın iş birliğini sürdürdüğü vurgulanarak ʺSuriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktırʺ denildi (İHA)

Bu hafta 3 PKK'lı terörist daha teslim olurken, yıl içerisinde teslim olan terörist sayısı 111 oldu.

Açıklamada, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen; teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

HUDUT GÜVENLİĞİ: 9 BİN 942 KİŞİ YAKALANDI
Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 136 şahıs yakalanırken, 1186 şahıs ise engellendi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızdaki başarı rakamlara da yansıdığı vurgulandı.

2025 yılında hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 942, engellenen kişi sayısı da 66 bin 794 olmuştur.

Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut birlikleri tarafından; Hakkari ve Van hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde bu hafta ele geçirilen 101 kilogram uyuşturucu ile birlikte bu yıl ele geçirilen 1982 kilogram uyuşturucu madde kolluk kuvvetlerine teslim edildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadele ve hudut güvenliğinde elde edilen başarı ve etkinliğin çıtasını 2026 yılında daha da yukarılara taşıma azim ve kararlılığındadır." ifadesi kullanıldı.

"Filistin halkının yaşam hakkına kavuştuğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz"

Bakanlıktan yapılan açıklamada katil İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinildi.

"İsrail, iki yılı aşkın süredir bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmaya ve hukuksuzluğa devam etmektedir. Uluslararası toplum ise, İsrail'in Filistin halkına yönelik acımasız katliamlarını ve insanlık dışı uygulamalarını durdurmakta; bölge ülkelerinin egemenliğine yönelik tehditlerini ve bölgede yarattığı kaosu engellemekte yetersiz kalmaktadır. Gelecek yılın, bölgeye ve Filistin'e barışın geldiği, Filistin halkının yaşam hakkına kavuştuğu, bölgesel güven ve istikrarın sağlandığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz. "

SDG SURİYE'YE ZARAR VERİYOR
MSB'den yapılan açıklamada Suriye'deki son duruma ilişkin bilgi verildi:

"SDG, adem-i merkeziyetçilik ve federalizm taleplerini dile getirmeye devam etmekte ve merkezî otoriteye entegre olma konusunda adım atmamaktadır. Daha önce de vurguladığımız gibi SDG'nin bu tavrı Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermektedir.

SURİYE BİR KARAR ALIRSA DESTEKLERİZ
Suriye hükümetiyle 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda yakın iş birliğini sürdürüyor entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz. Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir insiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır."

Bakanlıktan F-35 tedarikine ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda millî uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması, envanterin çeşitlendirilmesi ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması faaliyetlerimiz sürmektedir.

CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda ABD ile savunma sanayii iş birliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz. Söz konusu yaptırımların kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda çalışmalar devam ediyor."

