Ankara'da su krizi bitmiyor! Vatandaş isyan etti: Akmayan suya fatura!

Ankara'da arızalar, kuraklık ve basınç düşüklüğüyle büyüyen su krizi vatandaşı çileden çıkardı. ASKİ tarafından 11 ilçede 12 saate varan kesintiler yaşanırken, Keçiören başta olmak üzere birçok noktada sıcak su ve kombi sorunları günlük hayatı felç etti. Esnaf müşterisine hizmet veremez hale geldiğini söylerken, vatandaşlar "akmayan suya" gelen yüksek faturalara isyan etti.

Cumhuriyet Halk Partili isimler tarafından yönetilen il ve ilçeler kaoslarla gündemden düşmüyor. Grevler çöp dağları ve susuzlukla baş başa kalan vatandaş isyan ediyor...

ARIZALAR VE KURAKLIK KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ
Bu illerden biri de Mansu Yavaş yönetimindeki Ankara. Başkentte arızalar ve kuraklığın da etkisiyle su kesintileri ve basınç düşüklüğü sürüyor.

11 İLÇEDE 12 SAATLİK KESİNTİ
Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle 29 Eylül'den itibaren yaklaşık 10 gün süreyle uzun süreli su kesintilerinin uygulandığı başkentte, son haftalarda arızalar, kuraklık ve artan nüfus kaynaklı su kesintileri ve basınç düşüklüğü meydana geliyor.

Su kesintilerinin uygulandığı ilçeler günlük olarak Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ASKİ) internet sitesinde duyuruluyor.

Özellikle son 3 günde Ankara'nın Kazan, Pursaklar, Altındağ, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut, Çubuk, Gölbaşı ve Sincan ilçelerinde günlük 12 saate varan su kesintileri meydana geldi.

Su kesintilerinden etkilenen ilçelerden Keçiören'de vatandaşlar kesintiler ve basınç düşüklüğü sebebiyle günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini, kombi ve sıcak su kullanımında da sorunlar yaşadıklarını söyleyerek, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

ESNAF İSYANDA
İlçede berber dükkanı bulunan Osman Erdem, su basıncının düşük olması nedeniyle müşterilerinin bazı taleplerini karşılayamadıklarını anlattı.

Tıraş ve saç kesimi sonrası bazı müşterilerinin yıkama taleplerini karşılayamadıklarını, bazı müşterilerin de saçını soğuk suyla yıkamak zorunda kaldıklarını dile getiren Erdem, "Müşterilerimiz hazırlanıp tıraş olmaya geliyorlar ve burada saç kesimi sonrası yıkama talep ediyorlar fakat suların basıncı az olduğu, bazen de sular kesik olduğu için sıcak suyu kullanamıyoruz. Müşterilerimiz genelde tıraş sonrası 'saçımı yıkayın' diye talep ediyorlar bizler mağduriyetimizi söyleyince onlar da şaşırıyor. Çünkü saçları yıkatmadan çıkıp gitmek istemiyorlar. Böyle de bir durumla karşılaşıyoruz." dedi.

Su kesintisinden etkilenen Halil Topaç da insanların su tüketimi konusunda bilinçli olması gerektiğini vurgulayarak, herkese bu konuda duyarlı olma çağrısında bulundu.

AKMAYAN SUYA 745 LİRA FATURA
Mustafa Günan da evine gelen su faturasına dikkati çekerek, "Akmayan suya 745 lira fatura geldi. Karşı komşuya da 2050 lira geldi. Evde şu an akmıyor su." ifadelerini kullandı.

Şaban Murat da "Kombi çalışmıyor, kombiler bozulacak. Sıcak su sorunu yaşıyoruz. Banyo ve mutfağa sıcak su gelmiyor, kalem ucu kadar akıyor. Ustaya sorduk, 'kombi bozulabilir tazyik olmayınca' dediler." diye konuştu.

"EN KISA ZAMANDA ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTİYORUZ"
Hasan Tarık Yılmaz da "Allah'ın rahmetiyle barajlarımız dolacak inşallah. Allah rahmetini ülkemizden esirgemesin." dedi.

Fatma Bayram ise, "Rezil olduk yani, yazdan beri özellikle 2 aydır hiç suyumuz yok. Yan binanın suyu akıyor bizim akmıyor. Kombimiz de arızalandı. Su sıfıra indi ve bir sürü masraf açtı bize. Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Bu duruma en kısa zamanda çözüm bulurlarsa seviniriz." ifadelerini kullandı.

