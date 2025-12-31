Ankara'da su krizi bitmiyor! Vatandaş isyan etti: Akmayan suya fatura!

ARIZALAR VE KURAKLIK KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ Bu illerden biri de Mansu Yavaş yönetimindeki Ankara . Başkentte arızalar ve kuraklığın da etkisiyle su kesintileri ve basınç düşüklüğü sürüyor.

Cumhuriyet Halk Partili isimler tarafından yönetilen il ve ilçeler kaoslarla gündemden düşmüyor. Grevler çöp dağları ve susuzlukla baş başa kalan vatandaş isyan ediyor...

Ankara'da 11 ilçede 12 saatlik su kesintisi yaşanıyor (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Su kesintilerinden etkilenen ilçelerden Keçiören'de vatandaşlar kesintiler ve basınç düşüklüğü sebebiyle günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini, kombi ve sıcak su kullanımında da sorunlar yaşadıklarını söyleyerek, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

ESNAF İSYANDA

İlçede berber dükkanı bulunan Osman Erdem, su basıncının düşük olması nedeniyle müşterilerinin bazı taleplerini karşılayamadıklarını anlattı.

Tıraş ve saç kesimi sonrası bazı müşterilerinin yıkama taleplerini karşılayamadıklarını, bazı müşterilerin de saçını soğuk suyla yıkamak zorunda kaldıklarını dile getiren Erdem, "Müşterilerimiz hazırlanıp tıraş olmaya geliyorlar ve burada saç kesimi sonrası yıkama talep ediyorlar fakat suların basıncı az olduğu, bazen de sular kesik olduğu için sıcak suyu kullanamıyoruz. Müşterilerimiz genelde tıraş sonrası 'saçımı yıkayın' diye talep ediyorlar bizler mağduriyetimizi söyleyince onlar da şaşırıyor. Çünkü saçları yıkatmadan çıkıp gitmek istemiyorlar. Böyle de bir durumla karşılaşıyoruz." dedi.