Başkan Erdoğan'ın 2025 yılı Gazze ile geçti! Ankara "barış" diplomasinin merkez üssü oldu: Trump ve Putin'le kaç kez görüştü?

İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere 15 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'ya giden Başkan Erdoğan, ikili temasları kapsamında, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere 31 Ağustos-01 Eylül tarihlerinde Çin'e giden Başkan Erdoğan, Tiencin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu'nda katılımcılara hitap etti.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi için 4 Temmuz'da Azerbaycan'ın Hankendi şehrine giden Erdoğan, 20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere KKTC'ye hareket etti.

Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşi Maxima'nın, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ile eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine iştirak eden Erdoğan, 25 Haziran'da Lahey şehrinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.

NATO LİDERLER ZİRVESİ Başkan Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 24-25 Haziran'da Hollanda'ya gitti.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılan Erdoğan, 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katılan Başkan Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'nda düzenlenen Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'na iştirak etti.

BM GENEL KURULU Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 22 Eylül'de ABD'nin New York şehrine giden Erdoğan, zirvede birçok liderle bir araya gelerek yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Başkan Erdoğan, New York'taki programlarının ardından Washington'a geçerek, ABD Başkanı Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Erdoğan, New York'taki ikili temasları kapsamında, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Kanada Başbakanı Mark Carney, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü.

New York'taki programı çerçevesinde Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya, Konsey üyeleri ve ABD'li üst düzey şirket yöneticilerini Türkevi'nde kabul etti.

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu görüşmelerindeki hitabının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Gazze konulu toplantıya katılan Erdoğan, daha sonra Türkevi'nde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) eş güdümünde düzenlenen toplantıya iştirak etti. Başkan Erdoğan, 24 Eylül'de Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi Salonu'nda düzenlenen İklim Zirvesi'ne katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, konuşmasında, İsrail'in 2 yıldır soykırım ve etnik temizlik suçları işlediği Gazze Şeridi'ndeki insani felaketi belgeleyen fotoğrafları gösterdi.





Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 7 Ekim'de Azerbaycan'ın Gebele şehrine giden Erdoğan, "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla düzenlenen Zirvede konuşma yaptı.

Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanan, "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere 13 Ekim'de Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrine giden Erdoğan, zirve kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'la da görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere 21 Ekim'de Kuveyt'e giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya geldi.

Erdoğan, 22 Ekim'de 2025 Çarşamba günü Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Emirlik Divanı'nda bir araya geldi.

Umman'a 23 Ekim'de giden Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü.

Zafer Günü Töreni'ne katılmak üzere, 8 Kasım'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye giden Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin beşinci yıl dönümünde düzenlenen 8 Kasım Zafer Günü Töreni'nde bir konuşma yaptı.