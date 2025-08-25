PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Adalı bu hafta bombaları patlatacak!

Beşiktaş yönetiminin bu hafta içinde bitirme noktasına geldiği sol kanat, stoper, ve santrfor takviyelerini duyurması bekleniyor

Transfer çalışmalarına devam eden yönetimin bitirme aşamasına geldiği sol kanat, stoper ve 2. forvet transferlerini bu hafta içinde duyurması bekleniyor. 1 Eylül'e kadar en az 3 transfer açıklayacak yönetimin 1 Eylül sonrası da doğabilecek fırsat transferleri için de ayrılma ihtimali olan oyuncuların durumuna göre hareket edeceği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın gündeminde sol kanat için Sassuolo'dan Armand Lauriente ve Saint Etienne'den Zuriko Davitashvili yer alırken 2. forvet için de Porto'dan genç golcü Deniz Gül'ün ismi geçiyor.

