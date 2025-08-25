Başkan Adalı bu hafta bombaları patlatacak!

Transfer çalışmalarına devam eden yönetimin bitirme aşamasına geldiği sol kanat, stoper ve 2. forvet transferlerini bu hafta içinde duyurması bekleniyor. 1 Eylül'e kadar en az 3 transfer açıklayacak yönetimin 1 Eylül sonrası da doğabilecek fırsat transferleri için de ayrılma ihtimali olan oyuncuların durumuna göre hareket edeceği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın gündeminde sol kanat için Sassuolo'dan Armand Lauriente ve Saint Etienne'den Zuriko Davitashvili yer alırken 2. forvet için de Porto'dan genç golcü Deniz Gül'ün ismi geçiyor.