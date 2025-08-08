Solskjaer sonuçtan mutlu olduklarını belirtti

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, St.Patrick's galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. Norveçli teknik adam, çok mutlu olduğunu söyleyerek, "İkinci yarının başında az bir süre oyunun kontrolünü kaybettik ama maçın genelinde kontröl bizdeydi. Çok iyi 30-35 dakika geçirdik. İlk yarının başı harikaydı. Sonuçtan dolayı çok mutluyum" dedi. Abraham ile ilgili olarak da konuşan Solskjaer, "Biliyorsunuz sezon başı kampına biraz geç katıldı. Çok iyi bir golcü ve takıma katkısı çok iyi. Takım ve taraftarı birleştiren bir oyuncu" dedi. Ndidi'yi transfer ettikleri için de mutlu olduğunu ifade eden Norveçli hoca, "Kaliteli bir oyuncu takıma büyük katkı sağlayacak. Takıma çok yardımcı olacağına yürekten inanıyorum" ifadesini kullandı.