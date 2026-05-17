İzmir'de mezarlıkta bile rant: Haltçı belediyecilik | "Almanların yapmadığını CHP'li belediye yaptı"

Şenay Acar, Almanya'daki adli ve tıbbi işlemlerin basit bir dilekçeyle kolayca halledildiğini ancak Türkiye'de bürokratik engellerle karşılaştıklarını ifade etti.

Almanya'da vefat eden Mustafa Acar'ın cenazesini İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince köyünde defnetmek isteyen ailesi, Selçuk Belediyesi tarafından 40 bin TL mezar yeri ve 7 bin 500 TL kazım ücreti olmak üzere toplam 47 bin 500 TL ödedi.

Almanya'da hayatını kaybeden kardeşinin cenazesini anne memleketi İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince köyünde toprağa vermek isteyen Şenay Acar'ın yaşadığı bürokratik engeller ve yüksek meblağlı defin ücreti talebi tepkilere neden oldu.

Frankfurt şehrinde kalp krizi geçirerek vefat eden 53 yaşındaki Mustafa Acar'ın cenaze işlemleri sırasında Alman makamlarının gösterdiği kolaylığa karşın, İzmir'de ikametgah engeli öne sürülerek aileden 40 bin TL mezar yeri ve 7 bin 500 TL kazım ücreti olmak üzere toplam 47 bin 500 TL tahsil edildi. Mustafa Acar'ın ablası Şenay Acar, maruz kaldıkları tutum sebebiyle CHP'li belediyeye sitem etti.

ONLAR EVRAKTA BİLE ZORLUK ÇIKARMADI

Yurt dışındaki adli ve tıbbi işlemlerin kolaylıkla halledildiğini belirten Şenay Acar, Türkiye'deki süreçte karşılaştıkları engellere dikkat çekti. Acılı kardeş, Yeni Asır gazetesine süreci şu sözlerle aktardı:

"Vefatın ardından, Alman hükümetine sıradan bir dilekçeyle başvurduk. Hastane, polis ve adli işlemleri o elde yazdığımız basit dilekçeyle tamamladık. Hatta 'evrakların aslını daha sonra bize gönderirsiniz' deyip, taziyelerini sundular. Hiçbir şekilde zorluk çıkarmadılar."

BUNLAR KÖY MEZARLIĞINA 47 BİN 500 TL FATURA ÇIKARDI

Cenazeyi Şirince'ye defnetmek istediklerinde evrak asıllarının istenmesiyle başlayan sürecin maddi bir yükle sonuçlandığını aktaran Acar, yetkililerle dört kez görüşmesine rağmen meselenin çözülemediğini kaydetti. Acar, şunları paylaştı:

"İkameti burada olmayanlardan encümen kararı ile 40 bin TL mezar yeri parası alınıyormuş. Annem Şirinceli, orada mülk ve arazilerimiz var. Ailemin ölmüşleri ve tanıdıklarımız Şirince köy mezarlığında yan yana yatıyor. Ne dediysek anlatamadık. 'Yapacak bir şey yok, encümen kararı' denildi. Cenazemizi öğlene yetiştireceğimiz için çaresiz kabul ettik. Bu kez de bizden '7 bin 500 TL yeter' denilerek köy mezarlığında mezar yeri kazım ücreti istediler. Cenazemizi, köyümüze defnetmek için belediyeye 40 bin, mezar kazan kişiye de 7 bin 500 TL olmak üzere toplamda 47 bin 500 TL ödedim."

ANNEM ŞİRİNCE'NİN YERLİSİ AMA SÜREKLİ PARA İSTEDİLER

Pandemi süreci bahane edilerek mezarlığın dolu olduğunun söylendiğini ancak bunun gerçeği yansıtmadığını bildiren Acar, "Burası köy mezarlığı, ada yok pafta yok. Ben, başka bir yerden gelip de onlardan özel bir mezar yeri talep etmedim ki. Annem tarafının oralı olduğunu ve köyde mal varlığımız olduğunu yazışmalarımızda ibraz ettim. Sorunu bir türlü çözemediler. Üstelik bizden sürekli para istediler." diye konuştu.

ACI ÜZERİNDEN RANT

Mart ayından bu yana mağduriyetlerini genel merkeze iletmelerine rağmen cevap alamadıklarını vurgulayan Acar, eleştirilerini CHP yönetimine ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yöneltti. Acar, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

"Bu parayı bizden talep eden CHP'li encümen üyeleri bizim oylarımızla seçilmedi mi? Sizin yaptığınızı Almanlar yapmadı. Bu mu sizin halkçılığınız Özgür bey? Acımızın üstünden ticaret yaptınız, rant sağladınız. Gerekli makamlara şikayette bulundum. İnşallah adalet yerini bulacak."

