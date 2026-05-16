Fenerbahçe'ye gol makinesi! Ortak hedef Pavlidis

Pavlidis'in, Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ile yakaladığı uyum, Fenerbahçe'ye transferine sıcak bakmasında etkili oldu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre iki başkan adayı da Benfica'da forma giyen Vangelis Pavlidis'i kadroya katmak için çalışma yürütüyor. Forvet transferini sezonun en kritik hamlelerinden biri olarak gören adayların, teknik ekiplerle yapılan görüşmelerde Yunan futbolcunun ismini ön plana çıkardığı ifade edildi.

Haberde, Benfica'nın geçtiğimiz sezonun dikkat çeken isimlerinden biri olan Pavlidis için 40 milyon euro bonservis bedeli belirlediği aktarıldı. Portekiz temsilcisinin oyuncunun performansından memnun olduğu ve ancak yüksek bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay vereceği kaydedildi.

2029 yılına kadar Benfica ile sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun ise Fenerbahçe seçeneğine olumlu yaklaştığı öne sürüldü. Sarı-lacivertli kulübün Şampiyonlar Ligi hedefi ve oluşturulacak yeni kadro planlamasının oyuncunun kararında etkili olabileceği belirtildi.