Fenerbahçe'ye gol makinesi! Ortak hedef Pavlidis
Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde transfer çalışmaları hız kazandı. Başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin, Benfica forması giyen Yunan golcü Vangelis Pavlidis için girişimlere başladığı öne sürüldü. Portekiz ekibinin yıldız oyuncu için 40 milyon euro talep ettiği belirtildi.
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarının transfer planları netleşmeye başladı. Yeni sezonda özellikle hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertli camiada, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin aynı isim üzerinde yoğunlaştığı iddia edildi.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre iki başkan adayı da Benfica'da forma giyen Vangelis Pavlidis'i kadroya katmak için çalışma yürütüyor. Forvet transferini sezonun en kritik hamlelerinden biri olarak gören adayların, teknik ekiplerle yapılan görüşmelerde Yunan futbolcunun ismini ön plana çıkardığı ifade edildi.
BENFICA 40 MİLYON EURO İSTİYOR
Haberde, Benfica'nın geçtiğimiz sezonun dikkat çeken isimlerinden biri olan Pavlidis için 40 milyon euro bonservis bedeli belirlediği aktarıldı. Portekiz temsilcisinin oyuncunun performansından memnun olduğu ve ancak yüksek bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay vereceği kaydedildi.
2029 yılına kadar Benfica ile sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun ise Fenerbahçe seçeneğine olumlu yaklaştığı öne sürüldü. Sarı-lacivertli kulübün Şampiyonlar Ligi hedefi ve oluşturulacak yeni kadro planlamasının oyuncunun kararında etkili olabileceği belirtildi.
KEREM AKTÜRKOĞLU DETAYI
Transfer sürecinde dikkat çeken detaylardan biri de Kerem Aktürkoğlu oldu. Pavlidis'in Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ile sahada yakaladığı uyumun, Fenerbahçe ihtimaline sıcak bakmasında etkili olduğu ifade edildi. İki oyuncunun hücum hattındaki ortak performansının teknik heyetler tarafından da yakından takip edildiği öğrenildi.
Geride kalan sezonda Benfica formasıyla toplam 52 maça çıkan Vangelis Pavlidis, 30 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Yunan golcü, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin transfer listesine girerken Fenerbahçe'de seçim sürecinin ardından transfer dosyasının hız kazanması bekleniyor.