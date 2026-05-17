En acı tebessüm: Gülistan Doku’nun hiç görülmemiş fotoğrafları yürek burktu... Ailenin tek avuntusu | Soruşturmada en kritik evre

Gülistan Doku soruşturmasında 6.5 yıl sonra çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Haziran 2024 kararnamesiyle göreve başlayan Başsavcı Ebru Cansu’nun kurduğu özel JASAT ekibi cinayetin düğümlerini tek tek çözerken, kasten adam öldürme ve delil karartma suçlamalarıyla eski vali, valinin oğlu, eski sevgili ve hastane başhekimi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet ve İçişleri bakanlıklarının koordinasyonunda bölgeye sevk edilen JAK timleri, Doku’nun cansız bedenini bulmak için son teknoloji cihazlarla arama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Soruşturmada en hassas evreye girilirken, Doku’nun daha önce hiç yayınlanmamış fotoğrafları da gün yüzüne çıktı. Acılı ailesinin tek tesellisi olan Gülistan’ın son fotoğraflarında arkadaşlarıyla neşeli anları yer alıyor.

  • Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan ve organize cinayete kurban gittiği anlaşılan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun daha önce yayınlanmamış fotoğrafları ortaya çıktı.
  • Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun talimatıyla kurulan özel ekip, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'i kasten öldürme suçundan tutukladı.
  • Soruşturma kapsamında Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, ailesi ve dönemin hastane başhekimi Çağdaş Özdemir suç delillerini gizleme suçundan tutuklandı.
  • Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Gülistan Doku'nun cansız bedenini bulmak için Tunceli'de arama çalışması yürütüyor.
  • Doku ailesi, kızlarının gömüldüğü yerin tespit edilerek bir mezarının olmasını talep ediyor.

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde eğitim gördüğü üniversiteden ayrıldıktan sonra sırra kadem basan ve yıllar sonra organize cinayete kurban gittiği anlaşılan Gülistan Doku'nun, hayata umutla baktığı o hiç bilinmeyen fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı.

Ailesinin mezar taşı umuduyla bekleyişi sürerken, Gülistan’ın lise ve üniversite yıllarına ait neşe dolu yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

HİÇ YAYINLANMAMIŞ FOTOĞRAFLAR

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku'nun ağırlıklı olarak lise yıllarında ve üniversite hayatının ilk aylarında çekilmiş kareleri yürek burktu.

Arkadaşları ve yeğenleriyle birlikte verdiği pozlarda neşe dolu olduğu görülen genç kızın gülüşü, hayallerini gerçekleştirmek için gittiği Tunceli'de solduruldu.

Kızlarının hatıra fotoğraflarıyla avunan Doku ailesi, Gülistan'ın en azından mezarının olması için cansız bedeninin bulunmasını bekliyor.

SORUŞTURMADA EN HASSAS EVRE

Cinayet soruşturmasındaki tarihi kırılma, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan Başsavcı Ebru Cansu'nun göreve başlamasıyla yaşandı. Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından Cansu, tozlu raflardaki Gülistan Doku dosyasını yeniden açtı. Başsavcı Cansu'nun talimatıyla, "Jandarma Dedektifleri" olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri personelinden oluşan özel ekip kuruldu. Genç kızın kaybolmadan önceki ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ile PTS kayıtları saniye saniye incelendi.

ESKİ VALİ VE OĞLUNA KELEPÇE

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel, daraltılmış baz çalışmasıyla Doku'ya son teması bulunduğu saptanan dönemin İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Cinayet şüphesiyle derinleştirilen soruşturmada, eski vali, valinin oğlu, eski başhekim ve eski erkek arkadaşın ailesi adalete hesap veriyor.

DELİLLERİ KARARTTILAR

Soruşturmanın genişletilmesiyle Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, babası Engin Yücer, annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve dönemin valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu, "Suç delillerini gizleme ve yok etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ferhat Güven, Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'ya yönelik eylemi sebebiyle "Yağma" suçundan tutuklandı.

BAŞHEKİMİN KİLİT ROLÜ

Hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınarak Tunceli'ye getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, "Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlarından tutuklandı.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme", "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ile "Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlamalarıyla tutuklandı.

Soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu dahil birçok kritik isim cezaevine gönderildi.

CANSIZ BEDENİNDEN İZ ARANIYOR

Cinayete kurban gittiği kesinleşen Doku'nun cansız bedenini bulabilmek amacıyla Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yeni bir çalışma başlatıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, son teknoloji cihazlarla Tunceli'ye sevk edildi. JAK ekipleri ve JASAT timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekip, Başsavcı Cansu'nun katılımıyla arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Faruk Arslan
Faruk Arslan

