En acı tebessüm: Gülistan Doku’nun hiç görülmemiş fotoğrafları yürek burktu... Ailenin tek avuntusu | Soruşturmada en kritik evre

Kızlarının hatıra fotoğraflarıyla avunan Doku ailesi, Gülistan'ın en azından mezarının olması için cansız bedeninin bulunmasını bekliyor. Gülistan Doku’nun, hayata umutla baktığı o hiç bilinmeyen fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı.

SORUŞTURMADA EN HASSAS EVRE Cinayet soruşturmasındaki tarihi kırılma, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan Başsavcı Ebru Cansu'nun göreve başlamasıyla yaşandı. Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından Cansu, tozlu raflardaki Gülistan Doku dosyasını yeniden açtı. Başsavcı Cansu'nun talimatıyla, "Jandarma Dedektifleri" olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri personelinden oluşan özel ekip kuruldu. Genç kızın kaybolmadan önceki ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ile PTS kayıtları saniye saniye incelendi. Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinde eğitim gördüğü üniversiteden ayrıldıktan sonra sırra kadem basan ve yıllar sonra organize cinayete kurban gittiği anlaşılan Gülistan Doku

ESKİ VALİ VE OĞLUNA KELEPÇE Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel, daraltılmış baz çalışmasıyla Doku'ya son teması bulunduğu saptanan dönemin İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Cinayet şüphesiyle derinleştirilen soruşturmada, eski vali, valinin oğlu, eski başhekim ve eski erkek arkadaşın ailesi adalete hesap veriyor.

DELİLLERİ KARARTTILAR Soruşturmanın genişletilmesiyle Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, babası Engin Yücer, annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve dönemin valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu, "Suç delillerini gizleme ve yok etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ferhat Güven, Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'ya yönelik eylemi sebebiyle "Yağma" suçundan tutuklandı. Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra yeni perde! Silinen kamera şüphesi, 1+1 ev ve HTS kayıtları mercek altında