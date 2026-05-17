CHP’de saltanat dönemi! Ahmet Akın'dan yeni skandal: Balıkesir'de aylık 500 bin TL'lik "anne-oğul" ataması

Hülya Cebeci'nin belediye iştiraklerinden aldığı huzur haklarıyla birlikte aylık gelirinin 500 bin TL'ye ulaştığı iddia edildi.

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, milletvekilliği döneminde sekreteri olan Hülya Cebeci'yi belediye başkanı olduktan sonra özel kalem müdürü olarak atadı.

Balıkesir'de Başkan Ahmet Akın'ın yeni bir skandala imza attığı ortaya çıktı.

Milletvekilliği döneminde sekreter olarak istihdam ettiği Hülya Cebeci'yi, belediye başkanı olduktan sonra özel kalem müdürü yapan Akın'ın, Cebeci'nin boşalan koltuğuna da oğlu Deniz Cebeci'yi getirdiği ortaya çıktı.