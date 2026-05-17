CHP’de saltanat dönemi! Ahmet Akın'dan yeni skandal: Balıkesir'de aylık 500 bin TL'lik "anne-oğul" ataması
CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın, milletvekilliği dönemindeki sekreteri Hülya Cebeci’yi Özel Kalem Müdürü yapmasının ardından yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İstisnai kadrodan memur yapılan oğlu Deniz Cebeci’nin, annesinden boşalan koltuğa getirildiği öne sürüldü. Anne-oğul ataması ve aylık 500 bin TL’yi bulduğu iddia edilen gelir, kentte kriz yarattı.
- Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, milletvekilliği döneminde sekreteri olan Hülya Cebeci'yi belediye başkanı olduktan sonra özel kalem müdürü olarak atadı.
- Hülya Cebeci'nin oğlu Deniz Cebeci, istisna kadrodan önce memur yapıldı, ardından annesinin boşalttığı Özel Kalem Müdürlüğü koltuğuna getirildi.
- Hülya Cebeci'nin belediye iştiraklerinden aldığı huzur haklarıyla birlikte aylık gelirinin 500 bin TL'ye ulaştığı iddia edildi.
Balıkesir'de Başkan Ahmet Akın'ın yeni bir skandala imza attığı ortaya çıktı.
Milletvekilliği döneminde sekreter olarak istihdam ettiği Hülya Cebeci'yi, belediye başkanı olduktan sonra özel kalem müdürü yapan Akın'ın, Cebeci'nin boşalan koltuğuna da oğlu Deniz Cebeci'yi getirdiği ortaya çıktı.
İstisna kadrodan, önce memur yapılan Cebeci'nin, ardından annesi Hülya Cebeci'den boşalan Özel Kalem Müdürlüğü koltuğunda işe başladığı öğrenildi.
AYDA 500 BİN TL
İddialara göre belediye iştiraklerinden huzur hakkı da alan anne Cebeci'nin aylık gelirinin 500 bin TL'ye ulaştığı öne sürüldü.
TEŞKİLAT AKIN AKIN
Belediyedeki tartışmalı atamaların bununla sınırlı kalmadığı belirtildi. CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın gelini G.K.'nin belediyede işe alındığı, CHP MYK üyesi Ali Haydar Hakverdi'ye makam odası, sekreter ve araç tahsis edildiği, baldızı Aslı A.'nın ise Genel Sekreter Yardımcısı yapıldığı iddia edildi.
