CANLI YAYIN
Geri

CHP’de saltanat dönemi! Ahmet Akın'dan yeni skandal: Balıkesir'de aylık 500 bin TL'lik "anne-oğul" ataması

CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın, milletvekilliği dönemindeki sekreteri Hülya Cebeci’yi Özel Kalem Müdürü yapmasının ardından yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İstisnai kadrodan memur yapılan oğlu Deniz Cebeci’nin, annesinden boşalan koltuğa getirildiği öne sürüldü. Anne-oğul ataması ve aylık 500 bin TL’yi bulduğu iddia edilen gelir, kentte kriz yarattı.

Giriş Tarihi:
CHP’de saltanat dönemi! Ahmet Akın'dan yeni skandal: Balıkesir'de aylık 500 bin TL'lik "anne-oğul" ataması
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, milletvekilliği döneminde sekreteri olan Hülya Cebeci'yi belediye başkanı olduktan sonra özel kalem müdürü olarak atadı.
  • Hülya Cebeci'nin oğlu Deniz Cebeci, istisna kadrodan önce memur yapıldı, ardından annesinin boşalttığı Özel Kalem Müdürlüğü koltuğuna getirildi.
  • Hülya Cebeci'nin belediye iştiraklerinden aldığı huzur haklarıyla birlikte aylık gelirinin 500 bin TL'ye ulaştığı iddia edildi.

Balıkesir'de Başkan Ahmet Akın'ın yeni bir skandala imza attığı ortaya çıktı.

Milletvekilliği döneminde sekreter olarak istihdam ettiği Hülya Cebeci'yi, belediye başkanı olduktan sonra özel kalem müdürü yapan Akın'ın, Cebeci'nin boşalan koltuğuna da oğlu Deniz Cebeci'yi getirdiği ortaya çıktı.

(Fotoğraflar AA Arşiv'e aittir.)

İstisna kadrodan, önce memur yapılan Cebeci'nin, ardından annesi Hülya Cebeci'den boşalan Özel Kalem Müdürlüğü koltuğunda işe başladığı öğrenildi.

Hülya Cebeci ve Ahmet Akın

AYDA 500 BİN TL

İddialara göre belediye iştiraklerinden huzur hakkı da alan anne Cebeci'nin aylık gelirinin 500 bin TL'ye ulaştığı öne sürüldü.

CHP’de saltanat dönemi! Ahmet Akın'dan yeni skandal: Balıkesir'de aylık 500 bin TL'lik "anne-oğul" ataması-4

TEŞKİLAT AKIN AKIN

Belediyedeki tartışmalı atamaların bununla sınırlı kalmadığı belirtildi. CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın gelini G.K.'nin belediyede işe alındığı, CHP MYK üyesi Ali Haydar Hakverdi'ye makam odası, sekreter ve araç tahsis edildiği, baldızı Aslı A.'nın ise Genel Sekreter Yardımcısı yapıldığı iddia edildi.

29 Ekim kılıflı vurgun: Önce fahiş fiyatlı iş sonra ihale tiyatrosu… Komisyon yakaladı Bakanlık onayladı | CHP’li Ahmet Akın ve ekibi kıskaçta

Hem soydular hem susturdular! Kartal Belediyesi’nde 50 milyonluk vurgun | Mağdur işçilere "polise gitmeyin" mobbingi!
SONRAKİ HABER

Kartal Belediyesi'nde mesai vurgunu

 Lafta halkçı icraatta rüşvetçi: CHP'li Tepebaşı Belediyesi'nde aşevinden yemek şirketten sahte fatura itirafı
ÖNCEKİ HABER

Aşevi yemeklerini ‘satıp’ parasını cebe indirmişler
Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler