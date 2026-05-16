17 CHP'li başkan AK Parti'ye geçti! Erdoğan'dan flaş açıklama: 'Yeni katılımlar olacak'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP’deki koltuk savaşları ve yolsuzluk iddialarına ilişkin konuşan Erdoğan kaostan kaçarak AK Parti'ye katılan isimlerin ardından yeni geçişlerin de sinyalini verdi. Erdoğan, "CHP'yi, yolsuzluğu, hırsızlığı, rüşveti savurma merkezi haline getirenlerin, içerideki çürümeyi derinleştirmesi, siyasetin itibarı açısından da çok çok üzücü. Yani bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir." ifadelerini kullandı.
CHP içinde yaşanan kavgaya ilişkin yorumu sorulan Erdoğan, "CHP yönetiminin partiyi ne hale getirdiğini özellikle en iyi o parti içinde bir dönem yer alanlar bilir. CHP'yi, yolsuzluğu, hırsızlığı, rüşveti savurma merkezi haline getirenlerin, içerideki çürümeyi derinleştirmesi, siyasetin itibarı açısından da çok çok üzücü." dedi. Erdoğan AK Parti'ye yeni katılımların sinyalini vererek, "Yani bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir" ifadelerini kullandı.
SORU: Sayın Cumhurbaşkanım, CHP bugünlerde yolsuzluk davalarının yanı sıra ihanet suçlamaları, koltuk kavgaları ve iç hesaplaşmalarla da gündemde. 17 belediye başkanı doğrudan AK Parti'ye katıldı, bu kaostan kaçarak. Bu belediye başkanları güvenli bir şekilde siyaset yapabilecekleri ortamın, zeminin AK Parti'de olduğunu, geleceğin, istikbalin AK Parti'de olduğunu, düşündüklerini söylüyorlar. Gerekçelerini bu şekilde açıklıyorlar. Siz, CHP içerisinde yaşanan ve tabana da yayılan bu kaosu, krizi nasıl yorumluyorsunuz? Bu bir güven krizi midir? Güvenlik krizi midir? Size göre nedir?
"CHP YÖNETİMİNDEN BASKI GÖRENLER HUZURU AK PARTİ'DE BULDU"
"Biz millete hizmet etmek gayesiyle bir araya gelmiş, siyasetin kalitesini artırmaya odaklanmış bir hareketiz. Bizim yüksek değerlerimiz ve millete hizmet aşkımızı paylaşanlarla, tarihi yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bundan asla vazgeçmeyecek ve kimseye fırsat vermeyeceğiz." diyen Başjan Erdoğan şunları söyledi:
"CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar, huzuru AK Parti'de bulmuş ve aramıza katılmışlardır. CHP yönetiminin partiyi ne hale getirdiğini özellikle en iyi o parti içinde bir dönem yer alanlar bilir. CHP'yi, yolsuzluğu, hırsızlığı, rüşveti savurma merkezi haline getirenlerin, içerideki çürümeyi derinleştirmesi, siyasetin itibarı açısından da çok çok üzücü. Bizi, CHP içindeki koltuk savaşları, birbirlerini suçlama yarışı ve iftira olimpiyatları ilgilendirmiyor. Biz yolumuza bakıyoruz. Milletimize hak ettiği hizmetleri vermeye gayret gösteriyoruz. AK Parti'ye katılan belediye başkanlarımızın ilk açıklamaları "Biz hizmet etmek istiyoruz. Bu CHP'de mümkün değil. CHP'nin iç kavgaları içinde belediyecilik yapamaz hale geldik" yönünde oldu. Yani bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir."
SORU: Önümüz yaz ayları, gurbetçi vatandaşlarımızın Türkiye'ye tatil için gelecekleri zamanlar yaklaşıyor. Muhalefet, gurbetçilerle ilgili çirkin bir dil kullanıyor. Bazen sokakta onların morallerini bozacak, Türkiye'ye geldiklerine pişman edecek pozisyona sokuyor onları. Bu konu hakkındaki değerlendirmelerinizi rica ediyorum.
"DÜN ARKASINDAN AĞLADIKLARINA BUGÜN UTANMADAN KÜFREDEBİLİYORLAR"
Bunun edep dışı bir şekilde yapıldığını belirten Erdoğan, muhalefetin, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı hedef alan küçümseyici ifadeleri asla kabul edilemez olduğuna dikkat çekti.
Başkan Erdoğan, "Kim küfür ve hakarette daha iyiyse, mevcut CHP yönetiminin lütfuna mazhar oluyor, ön plana çıkıyor. Dün arkasından ağladıklarına bugün utanmadan küfredebiliyorlar. Dün öve öve bitiremediklerini, bugün tükürük yağmuruna tutabiliyorlar. Yıllarca beraber oldukları yol arkadaşlarına bunu meşru gören bir zihniyetin, vatandaşa neler yapacağını varın, siz hayal edin. Görünen o ki; ana muhalefete karşı ne yaparsanız yapın bu testi su tutmuyor. Berbat. Ama biz, tüm bunlara rağmen partimiz, bütün teşkilatıyla beraber bunların bu yanlışları karşısında çok daha dik durmak suretiyle yola devam ediyoruz, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı:
CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanları
|İsim
|Görev
|Özlem Çerçioğlu
|Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı
|Burcu Köksal
|Afyonkarahisar Belediye Başkanı
İlçe Belediyeleri
|İsim
|Şehir
|Belediye
|Veysel Topçu
|Afyonkarahisar
|Dinar
|Mustafa İberya Arıkan
|Aydın
|Söke
|Malik Ercan
|Aydın
|Yenipazar
|Osman Yıldırımkaya
|Aydın
|Sultanhisar
|Umut Yılmaz
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Mustafa Güzel
|Gaziantep
|Karkamış
|İsa Yıldırım
|Antalya
|Aksu
|Kadir Kumbul
|Antalya
|Serik
|Hasan Ustaoğlu
|Konya
|Seydişehir
|Gökhan Budak
|Ardahan
|Göle
|Hamit Tutuş
|Batman
|Hasankeyf
|Tuncer Başoğlu
|Tekirdağ
|Hayrabolu
Belde Belediyeleri
|İsim
|Görev
|Yasemin Fazlaca
|Yalova Altınova Belediye Başkanı
|Hasan Turgut
|Şırnak Karalar Belde Belediye Başkanı
|Şenol Öncül
|Çorum Aşdağul Belde Belediye Başkanı