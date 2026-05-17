Övür 100 yıllık CHP’nin dramını yazdı: "Partiyi çakallara bıraktık" | Eski CHP’liler gözyaşlarıyla isyanda | 'Duayenlerin' sessizliğinin şifreleri

Mahmut Övür, CHP yönetiminin yolsuzluk iddialarını 'operasyon' diye dışarıdakileri suçlamak yerine kendi içine bakması gerektiğini yazdı.

Gazeteci Mehmet Çek, CHP'nin İstanbul İl Kongresi ve 38'inci Kurultay'ının usulsüz ve şaibeli olduğunu belirterek partililerin neden hesap sormadığını sorguladı.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Genel Başkan Özgür Özel'in VIP minibüsünün iç dizaynı için harcanan 170 bin euroyu 'bugünkü Türkiye içinde küçük rakamlar' olarak nitelendirdi.

Belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in VIP minibüsünün iç dizaynı için binlerce euro harcanmasının parti tabanında neden olduğu infiali aktaran Mahmut Övür, eski CHP'lilerin gözyaşları içindeki isyanını ve partinin usulsüz kurultaylarla adeta işgal edildiği iddialarını çarpıcı donelerle gündemine aldı.

HAVLULU REZALETLER

Yazısının girişinde CHP Sözcüsü Zeynel Emre'nin açıklamalarına dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Sadece CHP Sözcüsü Zeynel Emre'nin şu sözleri bile değerleri olan bir siyasetçiyi, ilkeleri olan bir partiyi 'rezil' etmeye yeter: 'Rakamlar bugünkü Türkiye içinde küçük rakamlar." ifadelerini kullandı.

Lüks harcamaların halkın gözü önünde normalleştirilmeye çalışıldığını kaydeden Mahmut Övür, parti yönetiminin ve etkili isimlerin skandallar karşısında sus pus olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"CHP Sözcüsü Emre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in VIP minibüsünün iç dizaynı için harcanan 170 bin eurodan söz ediyor. Dalga geçer gibi bugünkü kurla 10 milyon TL'ye 'küçük' diyor. Siz buna, büyük büyük ihale yolsuzluklarını, kutularda verilen rüşvetleri, şatafatlı lüks yaşamları ya da 'havlulu rezillikleri' de ekleyebilirsiniz ama anlamı yok. Çünkü CHP'de etkili bir kesim ya hipnotize edilmiş durumda ya da bütün bu rezilliklerin parçası hâline getirilmiş ki sesleri çıkmıyor.

HİPNOTİZE EDİLMİŞ DUAYENLER

Batı demokrasileri ile Türkiye'deki durumu kıyaslayan Övür, "Oysa çok örnek verdikleri Batı demokrasilerinde bugün CHP'de ortaya saçılan rezilliklerin yüzde biri gerçekleşse yer yerinden oynar, o parti yönetimi topa tutulurdu. Ama CHP çevresinde tık yok, söyledikleri için ihraç edilen birkaç CHP'li dışında kimse bunca yolsuzluk, rezillik karşısında tek kelime etmiyor. Özellikle de CHP'nin 'duayen' denilen isimleri suskun." dedi.