Övür 100 yıllık CHP’nin dramını yazdı: "Partiyi çakallara bıraktık" | Eski CHP’liler gözyaşlarıyla isyanda | 'Duayenlerin' sessizliğinin şifreleri
CHP içindeki milyonluk lüks vurgunları ve şaibeli kurultay rezilliklerini tek tek ifşa eden Mahmut Övür, pisliğe batıp da koltuk sevdasına susan korkak “duayenlerin” sessizliğini ve hukuki süreçlerin siyasi yansımalarını analiz etti. Bavullarla taşınan rüşvet paralarını, lüks VIP araç rezilliklerini ve eski ağır topların gözyaşları içinde “Partiyi çakallara bıraktık” diyerek itiraf ettiği ihaneti yazan Övür, parti yönetiminin “havlulu” ve şatafatlı hayat biçiminin tabanda oluşturduğu rahatsızlığa vurgu yaptı. Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Erol Çevikçe, Onur Öymen gibi “duayen” CHP’lilerin hiçbirinin “CHP bu hale nasıl düşürüldü?” diye sormaya cesaret edemediğini belirten Övür, gazeteci Mehmet Çek’in “CHP’yi ülkenin gelmiş geçmiş en kirli adamı yönetiyor” sözüyle mevcut süreci özetledi.
- CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Genel Başkan Özgür Özel'in VIP minibüsünün iç dizaynı için harcanan 170 bin euroyu 'bugünkü Türkiye içinde küçük rakamlar' olarak nitelendirdi.
- Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP'nin duayen isimleri Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Onur Öymen ve Erol Çevikçe'nin belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları karşısında sessiz kaldığını yazdı.
- Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen gözyaşları içinde 'Özür diliyorum, biz bu partiyi çakallara bıraktık' diyerek eski arkadaşlarına seslendi.
- Gazeteci Mehmet Çek, CHP'nin İstanbul İl Kongresi ve 38'inci Kurultay'ının usulsüz ve şaibeli olduğunu belirterek partililerin neden hesap sormadığını sorguladı.
- Mahmut Övür, CHP yönetiminin yolsuzluk iddialarını 'operasyon' diye dışarıdakileri suçlamak yerine kendi içine bakması gerektiğini yazdı.
Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında ana muhalefet partisinin içinde bulunduğu derin suskunluğu ve peş peşe patlak veren akçeli skandalları masaya yatırdı.
CHP Sözcüsü Zeynel Emre'nin harcamalara yönelik savunmasına vurgu yapan Mahmut Övür, parti içindeki duayen isimlerin sessizliğini "hipnotize edilmiş" olmak olarak nitelendirdi.
Belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in VIP minibüsünün iç dizaynı için binlerce euro harcanmasının parti tabanında neden olduğu infiali aktaran Mahmut Övür, eski CHP'lilerin gözyaşları içindeki isyanını ve partinin usulsüz kurultaylarla adeta işgal edildiği iddialarını çarpıcı donelerle gündemine aldı.
HAVLULU REZALETLER
Yazısının girişinde CHP Sözcüsü Zeynel Emre'nin açıklamalarına dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Sadece CHP Sözcüsü Zeynel Emre'nin şu sözleri bile değerleri olan bir siyasetçiyi, ilkeleri olan bir partiyi 'rezil' etmeye yeter: 'Rakamlar bugünkü Türkiye içinde küçük rakamlar." ifadelerini kullandı.
Lüks harcamaların halkın gözü önünde normalleştirilmeye çalışıldığını kaydeden Mahmut Övür, parti yönetiminin ve etkili isimlerin skandallar karşısında sus pus olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"CHP Sözcüsü Emre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in VIP minibüsünün iç dizaynı için harcanan 170 bin eurodan söz ediyor. Dalga geçer gibi bugünkü kurla 10 milyon TL'ye 'küçük' diyor.
Siz buna, büyük büyük ihale yolsuzluklarını, kutularda verilen rüşvetleri, şatafatlı lüks yaşamları ya da 'havlulu rezillikleri' de ekleyebilirsiniz ama anlamı yok. Çünkü CHP'de etkili bir kesim ya hipnotize edilmiş durumda ya da bütün bu rezilliklerin parçası hâline getirilmiş ki sesleri çıkmıyor.
HİPNOTİZE EDİLMİŞ DUAYENLER
Batı demokrasileri ile Türkiye'deki durumu kıyaslayan Övür, "Oysa çok örnek verdikleri Batı demokrasilerinde bugün CHP'de ortaya saçılan rezilliklerin yüzde biri gerçekleşse yer yerinden oynar, o parti yönetimi topa tutulurdu. Ama CHP çevresinde tık yok, söyledikleri için ihraç edilen birkaç CHP'li dışında kimse bunca yolsuzluk, rezillik karşısında tek kelime etmiyor. Özellikle de CHP'nin 'duayen' denilen isimleri suskun." dedi.
KARAYALÇINLAR, ÇETİNLER, ÖYMENLER…
Sessiz kalan isimleri tek tek deşifre eden Mahmut Övür, "Alın tecrübesiyle her CHP toplantısının baş konuğu olan Hikmet Çetin'i, Murat Karayalçın'ı ya da CHP'yi bu noktaya sürükleyen İmamoğlu için ilk günlerde övgüler düzen Erol Çevikçe'yi, bir dönemin dış politika uzmanı Onur Öymen'i, hiçbiri 'CHP bu hale nasıl düşürüldü?' diye sormuyor, soramıyor." ifadelerine yer verdi.
'PARTİYİ ÇAKALLARA BIRAKTIK'
Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen'in parti içindeki derin çürümeye karşı gösterdiği sert tepkiyi köşesine taşıyan yazar Övür, partinin kurucu kodlarından uzaklaştığını vurguladı. Yaşanan vaveyla ortamında eski tüfeklerin ses vermesi gerektiğini belirten Mahmut Övür, CHP'li sevigene de atıf yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu duyarsızlık öyle bir noktaya vardı ki sonunda Mehmet Sevigen isyan etti ve gözyaşları içinde, 'Özür diliyorum, biz bu partiyi çakallara bıraktık' diyerek eski arkadaşlarına seslendi:
'Ali Özcan, Eşref Erdem, Kemal Bey, Adnan Keskin, Mahmut Yıldız... Neredesiniz arkadaşlar? Yeter artık! Günah, bu parti devlet kuran bir parti, Kuvayı Milliye'den geliyoruz. Uzatın elinizi ayağa kalkarız, silkelenirsek bunlar düşer."
EN KİRLİ ADAM YÖNETİYOR
Medya kulislerinde ve CHP koridorlarında konuşulan en büyük iddialardan birini gündeme getiren köşe yazarı Mahmut Övür, gazeteci Mehmet Çek'in yaptığı analizlere yer verdi.
Partinin asıl sahiplerinin nerede saklandığını soran Mahmut Övür, şu tespiti paylaştı:
"Bu konu bugünlerde medyanın da gündemindeydi ve aynı soruyu gazeteci Mehmet Çek de seslendirdi: 'Bu noktada soru şu: Partinin asıl sahipleri nerede? CHP'liler nerede? Niçin susup saklanıyorlar? Hala İBB'yi de CHP'yi de içeriden bu ülkenin gelmiş geçmiş en kirli adamı yönetiyor. Çünkü bunun kırılması yönünde bir çıkış yok. Niçin çıkıp 'Usulsüz, şaibeli kurultaylarla partimizi çaldınız ve her türlü pisliğe bulaştırdınız!' diye hesap sormuyorsunuz? İl'in belediye başkanı boğazına kadar pisliğe batmış fakat il'in milletvekili bile konuşmuyor?"
GODO'YU BEKLEYEN BUTLANCILAR
CHP'nin sadece akçeli işlerle değil, siyasi dizayn operasyonlarıyla da karşı karşıya kaldığını ve İstanbul İl Kongresi ile 38'inci Kurultay'ın mahkemelik olduğunu hatırlatan Mahmut Övür, "CHP sadece belediyelerdeki yolsuzluklar ve rezilliklerle sarsılmıyor, daha vahim olan bu yolsuzluklarla siyasetin kirletilmesi ve dizayn edilmesi. CHP'nin İstanbul İl Kongresi ve partinin 38'inci kurultayı bu nedenle mahkemelik." dedi.
Gazeteci Mehmet Çek'in parti içi muhalefete yönelik eleştirilerini aktaran Mahmut Övür, muhalefetin acizliğini şu cümlelerle ortaya koydu:
"Gazeteci Çek, bu konuda da konuşmayan CHP'lilere sesleniyor: 'Meclis'te kürsü var, medya, sosyal medya var, çıkıp konuşsanıza? Belediye başkanları, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları çıkıp 'Bizim partimiz bu değil, biz her gün ahlaki ve akçeli skandallarla anılmak istemiyoruz' desenize? Gözünüzü dikmişsiniz mahkemeden çıkacak karara. Armut pişsin ağzınıza düşsün oh ne âlâ? Pekâlâ parti bu durumdayken sesini çıkarmamışsanız yarın geldiğinizde ne konuşacaksınız? Ne diyeceksiniz? 'Godot'yu bekler gibi' butlanı mı bekliyorsunuz?'"
'YOLSUZLUK HAKKIMIZ!'
Yazısının son bölümünde 100 yıllık partinin içine düştüğü tabloyu özetleyen Övür, CHP yönetiminin suçu sürekli dışarıda arama huyundan vazgeçmesi gerektiğini belirtti. CHP'nin adeta eyyamcılık sarmalına girdiğini ima eden Övür, "Yüzyıllık partinin düşürüldüğü hâle bakın. Bir tarafta yolsuzluk 'haklarıymış' gibi siyaset yapanlar, öteki tarafta siyaset üretmeden hazıra konmak isteyenler... Artık 'Operasyon yapılıyor' diye dışınızdakileri suçlamayı bırakın, asıl sorun içinizde, sorun sizde..." dedi.
